« Cette collaboration avec Ubisoft ouvre de nouveaux horizons dans l'univers des jeux vidéo pour la NFL, a déclaré Ed Kiang, vice-président du secteur des jeux vidéo de la NFL. NFL Primetime Fantasy est le premier jeu mobile autorisé par la NFL lié à nos matchs en direct, rapprochant plus que jamais les amateurs de leur sport préféré. Avec ce nouvel ajout à notre vaste portefeuille de jeux vidéo, nous démontrons notre détermination à offrir des expériences de jeux vidéo qui sortent de l'ordinaire à nos fans. »

Disponible sur les appareils Android et iOS, NFL Primetime Fantasy remet la prise de décision entre les mains des joueurs. Ils seront ainsi aux commandes pendant les matchs en direct de la NFL. Les décisions qu'ils prendront pendant de match auront une incidence sur les points virtuels obtenus. Voici à quoi peuvent s'attendre les joueurs de NFL Primetime Fantasy :

Fantasy Sports Action « LIVE » - Les joueurs peuvent utiliser leur instinct d'entraîneur-chef pendant les matchs en direct de la NFL en anticipant les grands moments ou en faisant entrer sur le terrain au bon moment un joueur jusque là resté sur le banc pour améliorer leurs résultats virtuels une fois le match terminé.

- Les joueurs peuvent utiliser leur instinct d'entraîneur-chef pendant les matchs en direct de la NFL en anticipant les grands moments ou en faisant entrer sur le terrain au bon moment un joueur jusque là resté sur le banc pour améliorer leurs résultats virtuels une fois le match terminé. Elite NFL Talent - Les joueurs peuvent collectionner les meilleurs joueurs de la NFL et bâtir leur équipe de rêve. Ils peuvent compléter leur collection en jouant, améliorant les bonus des cartes de joueurs de la NFL pour libérer leur plein potentiel.

- Les joueurs peuvent collectionner les meilleurs joueurs de la NFL et bâtir leur équipe de rêve. Ils peuvent compléter leur collection en jouant, améliorant les bonus des cartes de joueurs de la NFL pour libérer leur plein potentiel. Événements hebdomadaires du premier match jusqu'au Super Bowl - Que ce soit en suivant leur équipe préférée pendant la saison régulière ou en passant à l'action pour la première fois pendant les séries éliminatoires, les joueurs peuvent prévoir à chaque match une formation virtuelle des meilleurs joueurs sur le terrain et remonter dans le classement.

- Que ce soit en suivant leur équipe préférée pendant la saison régulière ou en passant à l'action pour la première fois pendant les séries éliminatoires, les joueurs peuvent prévoir à chaque match une formation virtuelle des meilleurs joueurs sur le terrain et remonter dans le classement. Matchs amicaux et classement mondial - NFL Primetime Fantasy est la première expérience de jeu fantasy où les joueurs peuvent créer une équipe avec leurs amis et participer aux séries éliminatoires.

« Chez Ubisoft, notre équipe passionnée cherche constamment de nouvelles occasions de marché. Nous sommes ravis de nous associer pour la première fois à la NFL et à la NFLPA, en tirant parti de notre expertise en matière de jeux vidéo pour offrir aux amateurs une expérience novatrice avec NFL Primetime Fantasy, a déclaré Brenda Panagrossi, directrice générale, États-Unis chez Ubisoft. En jouant avec les statistiques en direct, nous transformons les données sur les matchs en temps réel en contenu interactif et engageant pour offrir une nouvelle façon aux amateurs de la NFL de se sentir plus proches du sport qu'ils aiment. Cette collaboration marque une étape intéressante dans l'offre d'un nouveau mode de jeu immersif. »

« Les joueurs de la NFL rendent le jeu exaltant, et les amateurs peuvent maintenant se plonger dans l'excitation de l'action en direct avec NFL Primetime Fantasy d'Ubisoft, a déclaré Matt Curtin, président de NFL Players Inc., la branche de marketing et de licence de la NFLPA. Ce jeu novateur permet aux amateurs d'utiliser leurs joueurs préférés et de prendre des décisions en temps réel qui ont une incidence sur leurs résultats virtuels, ce qui les rapproche du sport et des joueurs qu'ils aiment. Nous sommes ravis de voir les joueurs devenir un élément central de cette expérience de jeu fantasy. »

Cette expérience unique de jeu en direct a été conçue et élaborée par une équipe passionnée d'amateurs de la NFL et d'amateurs de fantasy sportif d'Ubisoft, dirigée par Ubisoft Saguenay.

NFL Primetime Fantasy sera lancé au cours de la saison régulière 2024 de la NFL. Pour vous inscrire à l'avance et essayer le jeu au début de sa phase d'essai, allez à http://primetimefantasy.com

Pour en savoir plus sur les autres jeux Ubisoft, visitez news.ubisoft.com.

À propos d'Ubisoft

