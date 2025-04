Syntax guide la mise en œuvre réussie du service SAP S/4HANA Cloud pour le chef de file des services dans les secteurs miniers et métallurgiques; Phoenix Global abordera son parcours de transformation au salon SAP Sapphire 2025

MONTRÉAL, le 29 avril 2025 /CNW/ - Syntax Systems, fournisseur mondial de premier plan de solutions et de services technologiques pour la mise en œuvre et la gestion d'applications en nuage, a annoncé aujourd'hui le succès de son partenariat avec Phoenix Global pour soutenir la transformation du service SAP Cloud de l'entreprise. Avec l'aide de Syntax, Phoenix Global, un chef de file mondial des services dans les secteurs métallurgiques et miniers, est passé des anciens systèmes à SAP S/4HANA® Cloud Public Edition, créant ainsi une entreprise prête pour l'avenir et un écosystème numérique unifié qui favorise la visibilité, le rendement et l'avantage concurrentiel en temps réel.

Fondée en 2006, Phoenix Global offre une gamme complète de solutions intégrées, y compris la manutention de scories, la récupération des métaux, la gestion de la ferraille, la logistique, la manutention des matériaux, le contrôle de la poussière, l'exploitation minière en surface et les services de soutien sur place. Comme l'entreprise est passée rapidement de six installations aux États-Unis à 20 sites d'exploitation partout dans le monde, des systèmes de TI disparates ont donné lieu à des silos de données et des processus fragmentés. Pour relever ces défis, Phoenix Global a choisi de s'associer à Syntax, un partenaire platine de SAP, pour aider à guider sa transformation du service SAP Cloud.

« Un partenaire de confiance est essentiel à la réussite de toute transformation de la planification des ressources de l'entreprise », a déclaré Jeff Suellentrop, chef de l'information, Technologie chez Phoenix Global. « Syntax propose une expertise SAP exceptionnelle, une connaissance de l'industrie et un dévouement à notre réussite, ce qui nous a aidés à propulser notre entreprise vers l'avenir grâce à des capacités qui transforment l'industrie des services dans le domaine de l'acier. »

La transformation du service SAP Cloud de Phoenix Global a procuré des avantages importants, notamment :

Réduction de 80 % de la dette liée aux processus et à la dette technique, en tirant parti des pratiques exemplaires de SAP et de Syntax

Diminution de 25 % des coûts d'exploitation des TI, avec une fonctionnalité 10 fois supérieure

Des renseignements en temps réel sur l'ensemble des usines et de l'équipement et l'intégration de l'IA pour l'optimisation du parc de véhicules

« Phoenix Global met en valeur le pouvoir transformateur de l'innovation lorsqu'il est adopté par une entreprise avant-gardiste », a déclaré Christian Primeau, chef de la direction mondial de Syntax. « Notre partenariat avec Phoenix Global a été formidable, et nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec son équipe à mesure qu'elle évolue et fait croître ses activités grâce aux technologies SAP. »

Syntax a adapté la mise en œuvre de SAP aux besoins opérationnels et commerciaux uniques de Phoenix Global, en s'appuyant sur son expertise éprouvée propre au secteur d'activité. Depuis plus de 20 ans, Syntax aide ses clients des industries minières et métallurgiques à transformer leurs activités et leurs opérations grâce à des solutions logicielles SAP, aidant les dirigeants à moderniser des opérations complexes à forte intensité d'actifs grâce à des solutions de planification des ressources d'entreprise intégrées et infonuagiques qui soutiennent l'efficacité de la production, la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et la conformité réglementaire.

Phoenix Global parlera de son parcours infonuagique au salon SAP Sapphire 2025

Jeff Suellentrop présentera le parcours infonuagique de SAP de l'entreprise au salon SAP Sapphire 2025, qui aura lieu du 19 au 21 mai à Orlando, en Floride. Il mettra en lumière la façon dont Phoenix Global a tiré parti de l'édition publique infonuagique de SAP S/4HANA par l'entremise de GROW avec SAP comme pierre angulaire de sa stratégie de transformation numérique. Les participants apprendront également comment l'entreprise exploite la puissance de l'IA pour surmonter les défis liés aux processus commerciaux et à la technologie, ce qui favorise l'innovation et l'excellence opérationnelle à l'échelle de l'entreprise.

À propos de Phoenix Global

Phoenix Global est un chef de file mondial des services des secteurs métallurgiques et miniers, qui aide ses clients à optimiser leur valeur grâce à son expertise dans l'industrie, à son innovation, à sa technologie et à son engagement inébranlable envers la sécurité en milieu de travail. Phoenix offre aux clients des services de calibre mondial et des solutions durables qui garantissent le rendement du site Web et des résultats exceptionnels. Pour en savoir plus, visitez le site www.phoenixglobal.com.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 900 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le site www.syntax.com.

