OTTAWA, ON, le 5 févr. 2021 /CNW/ - Philip Michael Epstein, C.M., O.Ont., c.r., a été investi dans l'Ordre du Canada aujourd'hui lors d'une cérémonie virtuelle. Son Excellence le très honorable Richard Wagner, administrateur du gouvernement du Canada, lui a remis l'insigne de Membre de l'Ordre du Canada en présence d'un petit groupe de parents et d'amis. M. Epstein a été nommé en novembre 2020.

Philip Michael Epstein, C.M., O.Ont., c.r.

Toronto (Ontario)

Philip Epstein a été un grand adepte de la médiation et de l'arbitrage qui a laissé une marque indélébile dans le domaine du droit de la famille au Canada. Doyen de la section du droit de la famille de l'Association du Barreau canadien, il a été avocat dans des affaires qui ont établi des précédents à la Cour d'appel de l'Ontario et à la Cour suprême du Canada, et a fait progresser de manière notable les droits des enfants et des époux en tant que membre des comités fédéraux chargés de superviser les lignes directrices en matière de pensions alimentaires. Il a cofondé le Programme des agents de règlement des différends de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, lequel a été adopté dans tout le pays. Il est aussi un intellectuel reconnu qui a publié de nombreux ouvrages, et il a largement contribué à la formation des juges par l'intermédiaire de l'Institut national de la magistrature.

Suivez GovernorGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Rob McKinnon, Bureau de presse de Rideau, 343-548-1976 (cell), [email protected]

Liens connexes

http://www.gg.ca/