PhenoSwitch Bioscience pourra poursuivre sa croissance

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 700 000 $ à l'entreprise de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

PhenoSwitch Bioscience inc. (PhenoSwitch) est un des rares laboratoires d'analyses privés au monde à posséder une masse critique d'expertises dans plusieurs sciences « omiques » et à être à même d'appliquer la spectrométrie de masse pour extraire, analyser, traduire et corréler des données sur les mécanismes biologiques. Pour continuer sur sa lancée, l'entreprise bénéficiera d'une contribution remboursable de 722 600 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, PhenoSwitch pourra réaliser son projet d'expansion, d'amélioration de sa productivité et de numérisation en faisant l'acquisition d'équipements et de logiciels, en développant des processus d'automatisation, d'analyse et de découverte ainsi qu'en mettant en œuvre un plan de commercialisation aux États-Unis.

L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à PhenoSwitch d'acquérir des équipements de spectrométrie de masse, un robot, des ordinateurs, des logiciels d'analyse; de procéder à des améliorations locatives; de couvrir les honoraires de commercialisation, de visites de prospection, de participation à des congrès; en plus d'aider à l'achat de publicité sur Internet. La réalisation de ce projet, qui nécessite des investissements de près de 2,5 M$, permettra de créer trois emplois en sciences et technologies.

Fondée en 2002, PhenoSwitch Bioscience offre depuis 2013 des services analytiques en spectrométrie de masse permettant d'élever la R et D d'entreprises du domaine pharmaceutique, du secteur de la biotechnologie, de même que des universités à des niveaux supérieurs. La spectrométrie de masse permet d'identifier des molécules d'intérêt en mesurant leur masse et de caractériser leur structure chimique. L'expertise de la PME est sollicitée d'une part en médecine personnalisée afin d'appuyer la découverte de biomarqueurs pour le diagnostic et le pronostic du cancer et, d'autre part, en biopharmaceutique, afin d'accélérer le développement de médicaments et d'en réduire les coûts.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« PhenoSwitch Bioscience est une entreprise d'ici qui a su trouver des solutions novatrices pour s'adapter aux changements et assurer sa croissance. Je suis heureuse de l'appui d'annoncer l'appui de notre gouvernement à cette PME sherbrookoise qui contribue au dynamisme et à la vitalité économique des Cantons-de-l'Est depuis déjà plus de 15 ans, rayonnant bien au-delà des frontières du Québec et du Canada. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, député de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les technologies numériques modifient les façons de faire dans le monde entier et offrent des possibilités de développement aux compagnies canadiennes. À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif de soutenir des entreprises comme PhenoSwitch Bioscience, qui a su saisir les opportunités et créer de nouveaux emplois grâce aux liens commerciaux qu'elle a établis avec ses partenaires internationaux. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous nous trouvons à un point tournant de notre croissance. La forte demande du marché nous a incités à investir dans un plan de développement pour mieux nous positionner et être à même de saisir les opportunités qui se déploient devant nous. Grâce à l'appui de DEC, nous pourrons nous doter d'une capacité de production automatisée et informatisée à la fine pointe de la technologie et développer notre expertise en intelligence artificielle, ce qui rendra notre offre de service encore plus compétitive. »

Hugo Gagnon, directeur général, PhenoSwitch Bioscience

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube

Suivez PhenoSwitch Bioscience sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443, dec.media.ced@canada.ca