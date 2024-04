MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - Pharmascience est fière d'annoncer qu'elle a intégré le Top 50 des meilleurs lieux de travail au Canada en 2024, une reconnaissance décernée par Great Place to Work. Pharmascience se distingue en tant que seule entreprise pharmaceutique de médicaments génériques à figurer dans ce classement.

Le Top 50 des meilleurs lieux de travail au Canada repose sur les résultats d'une enquête indépendante réalisée par Great Place to Work, impliquant plus de 600 000 employés provenant de 900 entreprises à travers le pays. Ce palmarès porte sur divers aspects de la culture organisationnelle, de la satisfaction au travail, des avantages offerts et des opportunités de développement professionnel. Pharmascience se démarque non seulement par son engagement exceptionnel envers ses employés, mais également par son impact durable et positif sur la communauté et dans le secteur de la santé.

S'étant taillée une place dans le Top 50 des meilleurs lieux de travail au Canada, Pharmascience renforce son engagement envers l'excellence et affirme sa position en tant qu'employeur de choix.

Pour plus de renseignements sur le classement des meilleures entreprises et pour consulter le rapport complet, nous vous invitons à visiter le site de Great Place to Work.

Cette distinction s'ajoute à une série de reconnaissances attribuées récemment à Pharmascience, confirmant l'excellence de l'environnement de travail et de la culture d'entreprise :

Meilleurs lieux de travail au Québec;

Meilleurs lieux de travail pour les femmes;

Meilleurs lieux de travail avec les équipes de direction les plus fiables;

Meilleurs lieux de travail dans les soins de santé;

Meilleurs lieux de travail pour engagement communautaire;

Career Directory pour les nouveaux diplômés.

Pharmascience tient à remercier chaleureusement tous ses employés. Cette réalisation n'aurait pu être possible sans leur dévouement et leur engagement envers l'entreprise.

À propos de Pharmascience inc.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 600 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 52e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2023, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2024, l'entreprise a d'ailleurs été certifiée Great Place to Work pour la troisième année consécutive.

SOURCE Pharmascience inc.

Renseignements: [email protected]