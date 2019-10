Pharmascience Inc. procède au rappel volontaire des comprimés de Ranitidine 75 mg, 150 mg et 300 mg (toutes tailles et formats d'emballage)

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Pharmascience Inc. rappelle volontairement, par mesure de précaution, les comprimés de Ranitidine 75 mg, 150 mg et 300 mg (tous formats et tailles d'emballage) aux détaillants (rappel de type 1).

Le 13 septembre 2019, à la suite d'une demande de Santé Canada concernant la présence possible d'une impureté de nitrosamine appelée N-nitrosodiméthylamine (NDMA) dans les produits à base de Ranitidine, Pharmascience et d'autres fabricants pharmaceutiques ont cessé de distribuer tous les produits de Ranitidine aux grossistes et aux détaillants.

Depuis, Pharmascience travaille en étroite collaboration avec Santé Canada pour déterminer la nécessité de prendre des mesures supplémentaires. Pharmascience s'est engagée à assurer la sécurité des patients et, par mesure de prudence, cette démarche de rappel volontaire de type 1 aux détaillants a été entreprise.

La NDMA est classée comme étant un cancérogène (une substance qui pourrait causer le cancer) chez l'homme d'après les résultats d'essais en laboratoire. La NDMA est un contaminant environnemental connu que l'on retrouve dans l'eau et les aliments, y compris les viandes, les produits laitiers et les légumes.

Les consommateurs qui ont des questions concernant ce rappel peuvent communiquer avec le département d'Information médicale chez Pharmascience au 1-888-550-6060 ou par courriel à med.info@pharmascience.com

À PROPOS DE PHARMASCIENCE

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 60 pays. Figurant au 56e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) grâce à 43 millions de dollars d'investissement en 2018, Pharmascience inc. est le 4e plus grand manufacturier de médicaments génériques en vente libre au pays.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2019, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des Meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada, et celui d'un des Meilleurs employeurs de Montréal, attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. En 2018, c'est le prestigieux magazine Forbes qui a classé Pharmascience inc. parmi sa liste des 300 meilleurs employeurs.

