Pharmascience Inc. lance le pms-FINGOLIMOD pour le traitement de la sclérose en plaque (SP) rémittente chez l'adulte

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Pharmascience Inc. est fière de lancer pms-FINGOLIMOD, un médicament générique dont la bioéquivalence au produit de marque GILENYAMD est démontrée pour le traitement de la sclérose en plaque (SP) rémittente chez les adultes. Offrant la même efficacité et innocuité que le produit de marque, pms-FINGOLIMOD est disponible à un coût inférieur. Fabriqué au Québec, pms-FINGOLIMOD offre un programme de soutien aux patients comparable à celui du produit de marque, ce qui assurera une transition facile vers une médication à coût abordable.

« Pharmascience est fière d'offrir aux patients canadiens une option thérapeutique présentant la même efficacité et la même innocuité que le médicament de marque, à un coût abordable pour le système de santé, et qui plus est fabriquée au Québec » dit Al Moghaddam, Vice-Président et Directeur général de Pharmascience Canada. « Le lancement de pms-Fingolimod reflète notre engagement corporatif envers la communauté canadienne. »

À propos de Pharmascience Inc.

Fondée en 1983, Pharmascience est le plus important employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience est une entreprise pharmaceutique privée pleinement intégrée ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, grâce à la distribution de ses produits dans plus de 60 pays. Figurant au 56e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) grâce à 43 millions de dollars d'investissement en 2018, Pharmascience compte parmi les principaux investisseurs pharmaceutiques au pays.

Au quotidien, Pharmascience accorde une grande importance au développement de ses employés, et en particulier des plus jeunes, en misant sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2019, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des Meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada, et celui d'un des Meilleurs employeurs de Montréal, attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. En 2018, c'est le prestigieux magazine Forbes qui a classé Pharmascience parmi sa liste des 300 meilleurs employeurs.

Pour toute information concernant le produit veuillez contacter le Service d'information médicale de Pharmascience en composant le 1 888 550-6060.

SOURCE Pharmascience inc.

Renseignements: Questions médias, Andrea Frascione, Chef, Communications, Tel: 514-796-4067; Alain Boisvert, Directeur, Relations gouvernementales et affaires publiques, 514-346-4436

Related Links

http://www.pharmascience.com