MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Pharmascience inc. a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la nomination de Martin Arès au poste de chef de la direction, à compter du 3 janvier 2023. Cette annonce est le résultat d'une recherche approfondie d'un leader doté d'une vaste expérience de l'industrie qui permettra de dynamiser encore davantage l'entreprise en vue de sa croissance et de son expansion futures.

Le PDG de Pharmascience, David Goodman, PhD, deviendra président du conseil d'administration après 16 ans à la tête de l'entreprise. Cette transition survient à un moment où Pharmascience travaille à renforcer sa position en tant que plus grande entreprise pharmaceutique de propriété canadienne et à poursuivre son développement à l'international.

Martin Arès se joint à Pharmascience en qualité de leader expérimenté dans l'industrie pharmaceutique. Il est reconnu pour sa vision stratégique, ainsi que pour son approche collaborative et inspirante. Il a travaillé au Canada, aux États-Unis et en Europe pour de grandes entreprises telles que Sandoz, Sanofi, Bristol Myers Squibb et Roche, et possède une vaste expérience dans le secteur des médicaments biosimilaires et génériques.

« Je suis extrêmement enthousiaste, fier et reconnaissant d'avoir l'opportunité de me joindre à Pharmascience, un leader de l'industrie canadienne de la santé, avec une histoire incroyable d'entrepreneuriat local, un engagement à redonner à la communauté et un avenir prometteur », déclare Martin Arès.

Originaire du Québec, il est passionné depuis le début de sa carrière par la mission d'améliorer l'accès aux médicaments pour tous. Au fil des ans, il a accumulé une expérience dans de nombreux rôles commerciaux avec des niveaux élevés de complexité, que ce soit au niveau des ventes et du marketing ou encore du développement du portefeuille et des affaires, mais également dans des rôles où une forte collaboration avec les équipes de recherche, de qualité, de production et de la chaîne d'approvisionnement était essentielle à la réussite.

« Ma famille et moi sommes convaincus que, sous le leadership de Martin, Pharmascience excellera dans l'innovation, le service à la clientèle et l'excellence de la chaîne d'approvisionnement et continuera à remporter des prix en tant qu'employeur de choix. Nous sommes impatients d'accueillir Martin comme chef de la direction de Pharmascience au début de la nouvelle année », déclare David Goodman, chef de la direction de Pharmascience.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 52e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2021, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Pharmascience inc. a des valeurs bien ancrées qui reposent sur l'importance d'investir dans ses employés et ses jeunes. Grâce à divers programmes et initiatives, l'entreprise s'assure de soutenir leur développement personnel et leur épanouissement. En 2022, Pharmascience inc. a été fièrement reconnue pour ses investissements en étant sélectionnée comme l'un des Meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada et nommée comme l'un des Meilleurs employeurs de Montréal, dans le cadre du programme des 100 Meilleurs employeurs au Canada. Pharmascience est également certifiée en tant que Great Place to Work.

