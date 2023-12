MONTRÉAL, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Pharmascience, un chef de file dans la fabrication et la distribution de produits génériques au Canada, est reconnue pour son engagement philanthropique à l'échelle locale et internationale. Chaque année, plusieurs activités et programmes sont proposés aux employés, afin d'améliorer la vie de personnes dans le besoin.

L'année 2023 a été marquée par ces réalisations :

Journée de partenariat communautaire Morris Goodman

Chaque année, Pharmascience collabore avec différents organismes communautaires locaux afin d'organiser une journée spéciale durant laquelle les employés donnent au suivant en l'honneur de l'anniversaire de Morris Goodman, cofondateur de l'entreprise.

Le 22 septembre dernier, plus de 300 employés de Pharmascience ont participé à cette journée extraordinaire, durant laquelle 40 organismes ont pu bénéficier de l'aide de bénévoles de Pharmascience!

Le programme Rosalind Goodman

Chaque année, Pharmascience rend hommage à des employés pour leur engagement bénévole en remettant 1 000 $ aux organismes auxquels ils sont affiliés. Ce programme a été nommé en mémoire de Rosalind Goodman, défunte épouse de Morris Goodman, cofondateur de Pharmascience, qui a dévoué sa vie à la philanthropie, au bénévolat et au bien-être de la communauté et de ceux qui l'entourent.

Cette année, quatre organismes ont pu bénéficier de ces dons : Suit Your Self, SPA de l'Estrie, La Source d'entraide et l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes (OPCM).

La campagne annuelle de Centraide

Cette année encore, Pharmascience a misé sur ses employés afin de récolter des fonds pour les communautés dans le besoin. La campagne Centraide 2022, qui s'est terminée en juin 2023, a permis d'amasser la somme impressionnante de 275 000 $ pour soutenir les actions de l'organisme!

La nouvelle campagne 2023 a été lancée en septembre 2023 avec de nombreux événements de lancement, tels que le BBQ Centraide, des tirages de billets pour le Canadien de Montréal, la Coupe de soccer Centraide et les Olympiques chez Pharmascience.

Partenaires canadiens pour la santé internationale (HPIC)

Depuis plus de 20 ans, l'entreprise collabore avec HPIC dans le but d'aider l'organisme à accroître l'accès aux médicaments. La somme des médicaments essentiels offerts par Pharmascience atteint cette année est plus de 3 millions de dollars.

En plus des dons de médicaments, le 8 juin dernier, Martin Arès, le chef de la direction de Pharmascience, a reçu le prix inaugural du président de HPIC au nom de Pharmascience, reconnaissant ainsi l'apport exceptionnel de dons en médicaments dans le monde entier de la part de Pharmascience!

L'Arbre généreux

L'initiative de l'Arbre généreux est une belle tradition chez Pharmascience qui met de l'avant le partage et la solidarité pour égayer la période des Fêtes des enfants malades et de leurs familles.

Cette année, plus de 200 cadeaux ont été distribués à l'organisme Starlight Canada, qui les a par la suite remis à différents hôpitaux et organisations.

Le 24h Tremblant

Le 24h Tremblant est un événement sportif qui amasse des fonds pour les enfants malades. Cette année, les sept équipes de Pharmascience ont récolté un montant impressionnant de 95 478 $, ce qui les positionne à la 15e place dans le classement des équipes.

Plusieurs collectes de fonds ont été organisées par et pour les employés dans les derniers mois, tels qu'une course et marche au bureau, des tirages pour des billets des Canadiens de Montréal, une vente de pâtisserie, etc.

En conclusion, Pharmascience est extrêmement fière de l'implication de ses employés et de leur volonté de faire une différence dans leur communauté!

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 52e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2023, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2023, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. Également en 2023, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work pour la deuxième année consécutive.

Pour en savoir plus, communiquez à [email protected].

SOURCE Pharmascience inc.