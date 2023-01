MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Pharmascience Canada est heureuse de lancer le pms-APREMILAST (apremilast), uniquement sous forme de comprimés de 30 mg au Canada. L'équivalent générique de ce produit est le produit OtezlaMD.

Offrant le même profil d'innocuité et d'efficacité du produit de marque, pms-APREMILAST est disponible à moindre coût. Une assistance financière est également disponible pour les patients admissibles (hors Québec).

pms-APREMILAST est indiqué pour traiter:

Le psoriasis en plaques

pms-APREMILAST (apremilast) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de psoriasis en plaques de modéré à grave qui sont candidats à la photothérapie ou au traitement systémique.

L'arthrite psoriasique

pms-APREMILAST (apremilast), seul ou en association avec le méthotrexate, est indiqué pour le traitement de l'arthrite psoriasique évolutive chez les patients adultes qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante à un traitement antérieur par antirhumatismal modifiant la maladie (ARMM), qui ne l'ont pas toléré ou chez qui il est contre-indiqué.

La maladie de Behçet

pms-APREMILAST est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'aphtes buccaux (ulcères) associés à la maladie de Behçet qui sont candidats à un traitement par voie générale.

« Pharmascience est très heureuse de rajouter à son catalogue de produit le premier équivalent générique de Otezla MD. En tant que le plus grand fabricant de médicaments au Canada, nous restons engagés à offrir aux patients une option sûre et rentable pour le traitement de leur condition, » a déclaré Mike Dutton, vice-président et directeur général de Pharmascience Canada

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 47e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2019, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2022, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada, et celui d'un des meilleurs employeurs de Montréal, attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. Également en 2022, Pharmascience a été certifié en tant que Great Place to Work.

