MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La division de Pharmascience, Pharmascience Canada, est fière de lancer pour la première fois sur le marché canadien, des formats d'emballage XL pour ses produits pharmaceutiques canadiens. L'empreinte environnementale est réduite grâce à ces formats de 1000 comprimés et plus, qui utilisent moins de plastique et de carton, moins d'électricité et d'énergie, et qui diminuent les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Pharmascience associe cette initiative à ses engagements verts.

Il y a plusieurs autres avantages à utiliser ces formats, tels que le gain de temps pour les pharmaciens, l'optimisation et la simplification de la gestion des stocks, la réduction des risques de ruptures d'inventaires ou de péremption, et en plus, c'est avantageux pour les systèmes de distribution robotisés dans les pharmacies, qui peuvent manipuler plus facilement ces formats.

"Avec ces nouveaux formats XL, développés et fabriqués au Canada, Pharmascience innove pour une distribution des médicaments plus efficace et plus respectueuse de l'environnement." Dit Mike Dutton, vice-président et directeur général de Pharmascience Canada.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 50e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2022, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2023, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. Également en 2023, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work pour la deuxième année consécutive.

