MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Pharmascience Canada est heureuse d'annoncer le lancement de ᴾʳpms-DOLUTEGRAVIR (comprimés de dolutégravir).

« Ce lancement représente un moment de grande fierté pour Pharmascience. En tant que seul fabricant canadien de médicaments génériques à avoir obtenu l'autorisation de Santé Canada pour ce médicament, nous franchissons une étape importante afin d'améliorer l'accès aux traitements pour les patients, tout en renforçant notre portefeuille dans ce domaine thérapeutique clé. Ce lancement témoigne de notre engagement indéfectible à offrir des médicaments qui contribuent à rendre le système de santé canadien plus durable et plus accessible », a déclaré Mike Dutton, vice-président et directeur général, Pharmascience Canada.

À propos de Pharmascience inc.

Pharmascience inc., fondée en 1983, est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Basée à Montréal, l'entreprise compte 1 600 employés et figure parmi les principaux fabricants de médicaments au Canada. Entreprise privée offrant un service complet, Pharmascience s'appuie sur de solides racines canadiennes tout en élargissant sa présence à l'international, notamment grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays.

Figurant au 41e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2025, grâce à 55 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est un acteur majeur de l'industrie pharmaceutique au pays.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2026, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work pour la cinquième année consécutive.

SOURCE Pharmascience inc.