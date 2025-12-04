MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Pharmascience est fière d'annoncer qu'elle figure désormais au 41e rang du palmarès Canada's Top 100 Corporate R&D Spenders, publié par Research Infosource Inc. Ce classement met en lumière les entreprises canadiennes qui investissent le plus dans la recherche et le développement (R&D), un moteur essentiel d'innovation et de croissance.

Alors que l'entreprise figure dans le palmarès pour la 20e année consécutive, Pharmascience voit une nouvelle fois reconnu son engagement de longue date envers l'innovation scientifique, la qualité des soins et l'accessibilité des médicaments Les investissements stratégiques de l'entreprise en matière de R&D lui permettent de contribuer positivement à l'économie locale et à l'écosystème de recherche au Québec et au Canada.

« Être reconnu parmi les 100 plus grands investisseurs en R&D au pays confirme notre volonté de rester à l'avant-garde de l'industrie pharmaceutique. Nous sommes fiers de ces efforts qui reflètent notre mission : offrir des médicaments de qualité accessibles à tous », déclare Alain Carrier, Vice-président, Affaires scientifiques chez Pharmascience.

Le classement Canada's Top 100 Corporate R&D Spenders est établi par Research Infosource Inc., une source de référence pour les données et analyses sur la recherche et l'innovation au Canada. Pour consulter la liste complète des plus grands investisseurs en R&D, visitez Research Infosource Inc. :: Top 100 Corporate R&D Spenders.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Pharmascience inc., fondée en 1983, est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Basée à Montréal, l'entreprise compte 1 600 employés et figure parmi les principaux fabricants de médicaments au Canada. Entreprise privée offrant un service complet, Pharmascience s'appuie sur de solides racines canadiennes tout en élargissant sa présence à l'international, notamment grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays.

Figurant au 41e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2025, grâce à 50 - 55 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est un acteur majeur de l'industrie pharmaceutique au pays.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2025, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work pour la quatrième année consécutive.

