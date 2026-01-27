MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Pharmascience Canada est heureuse d'annoncer le lancement de Prpms-SACUBITRIL-VALSARTAN (comprimés sacubitril et valsartan).

Pr pms-SACUBITRIL-VALSARTAN est disponible en flacons de 60 et 180 comprimés, ainsi qu'en plaquettes-alvéoles de 60 comprimés.

« Aujourd'hui marque un moment enthousiasmant et porteur de sens pour nous tous chez Pharmascience. Nous sommes extrêmement fiers de partager cette étape importante, qui renforce notre engagement à élargir l'accès des patients aux traitements, à soutenir les professionnels de la santé et à offrir nos thérapies à l'échelle nationale. », a déclaré Mike Dutton, Vice-président et directeur général, Pharmascience Canada.

Pour obtenir de l'information sur ce produit, y compris les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et l'utilisation clinique, veuillez consulter votre professionnel de la santé. La monographie du produit est disponible dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada, ou auprès de notre service d'information médicale à l'adresse [email protected] ou au +1 (888) 550-6060.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Pharmascience inc., fondée en 1983, est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Basée à Montréal, l'entreprise compte 1 600 employés et figure parmi les principaux fabricants de médicaments au Canada. Entreprise privée offrant un service complet, Pharmascience s'appuie sur de solides racines canadiennes tout en élargissant sa présence à l'international, notamment grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays.

Figurant au 41e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2025, grâce à 50 - 55 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est un acteur majeur de l'industrie pharmaceutique au pays.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2026, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work pour la cinquième année consécutive.

