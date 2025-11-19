MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Pharmascience, chef de file canadien dans le développement et la fabrication de médicaments génériques et de produits de marque à travers sa division Pendopharm, annonce la nomination de Jim Vounassis au poste de Chef de la Direction, à compter du 5 janvier 2026. Cette nomination s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de consolider son rôle de pilier de l'industrie pharmaceutique canadienne et de contribuer activement à la souveraineté pharmaceutique du pays.

Fort de plus de 30 ans d'expérience en transformation organisationnelle et en croissance stratégique, Jim Vounassis possède une expertise reconnue en leadership mobilisateur. Il a occupé plusieurs postes de direction chez Bombardier, Xebec Adsorption et Abipa International, où il a dirigé des transformations d'envergure et mis en œuvre des stratégies mondiales axées sur l'innovation, la performance et la durabilité.

Jim Vounassis connaît déjà bien Pharmascience, ayant occupé le poste de Vice-président, Opérations globales, de 2013 à 2015. Cette expérience lui confère une compréhension profonde de la culture entrepreneuriale et des valeurs humaines de l'entreprise. Combinée à son solide parcours en leadership et en transformation, cette connaissance lui permettra de guider Pharmascience vers une nouvelle phase de croissance, d'innovation et d'impact international.

« Je suis honoré d'assumer la direction de Pharmascience en collaborant avec les équipes pour renforcer notre leadership dans le secteur pharmaceutique canadien et accroître notre présence sur les marchés internationaux », déclare Jim Vounassis. « Ensemble, nous continuerons à développer et à produire des médicaments de qualité au Canada, tout en innovant pour mieux répondre aux besoins des patients ici et ailleurs dans le monde. »

Sous la direction de Jim Vounassis, Pharmascience mettra un accent particulier sur :

La souveraineté pharmaceutique , en consolidant la production locale de médicaments essentiels pour répondre aux besoins des Canadiens.

, en consolidant la production locale de médicaments essentiels pour répondre aux besoins des Canadiens. L'innovation et la transformation numérique , afin d'accroître l'efficacité et la compétitivité de l'entreprise.

, afin d'accroître l'efficacité et la compétitivité de l'entreprise. La croissance durable, au Canada et à l'international, en renforçant la chaîne d'approvisionnement et les capacités opérationnelles.

Fondée en 1983, Pharmascience est aujourd'hui l'un des plus importants fabricants de médicaments au Canada, avec une présence dans plus de 50 pays. À travers ses activités de développement et de production de médicaments génériques, ainsi que les solutions de soins et produits de marque offertes par Pendopharm, l'entreprise demeure résolument engagée à offrir des solutions pharmaceutiques de qualité qui améliorent la vie des patients et à contribuer activement à la résilience du système de santé canadien.

À propos de Pharmascience inc.

Fondée en 1983 par deux pharmaciens québécois, Pharmascience inc. a connu au cours des dernières décennies une croissance fulgurante et est devenue la plus importante entreprise pharmaceutique de propriété privée au Canada, en plus d'être le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 600 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 49e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2024, grâce à près de 50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Pharmascience inc. a des valeurs bien ancrées qui reposent sur l'importance d'investir dans ses employés et ses jeunes. Grâce à divers programmes et initiatives, l'entreprise s'assure de soutenir leur développement personnel et leur épanouissement. En 2025, Pharmascience inc. a été fièrement certifiée en tant que Great Place to Work et a intégré le Top 50 des Meilleurs lieux de travail au Canada, en 34e position.

