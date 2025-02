Pfizer Canada investit 1,1 million de dollars pour aider à améliorer la vie et les soins des personnes vivant avec le cancer du poumon, le cancer colorectal, le cancer de la prostate et le cancer du sein.

Les cancers du poumon, de la prostate et du sein, ainsi que le cancer colorectal, comptent parmi les types de cancer le plus souvent diagnostiqués au Canada [i], [ii], [iii].

KIRKLAND, QC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - En cette Journée mondiale contre le cancer, Pfizer Canada SRI, de concert avec Rethink Breast Cancer, Cancer colorectal Canada, la Lung Health Foundation, Cancer pulmonaire Canada et l'Association pulmonaire du Québec, est heureuse d'annoncer les lauréats de 2024 du programme de bourses destinées à l'avancement des soins et de l'innovation en oncologie au Canada. Ces bourses sont décernées dans le cadre d'un concours qui comporte un appel de projets visant à améliorer la qualité des soins offerts aux Canadiens atteints d'un cancer métastatique comme le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer colorectal, le cancer de la prostate ou le cancer du sein.

En 2025, la Journée mondiale contre le cancer s'articule autour du slogan #UnisParlUnique. Celui-ci rappelle la volonté de Pfizer d'améliorer considérablement la qualité des soins prodigués aux personnes vivant avec le cancer, quels que soient leur profil et leur lieu de résidence. Les partenariats de Pfizer dans le milieu de l'oncologie sont essentiels pour répondre aux besoins des patients et pour garantir à tous et à toutes des soins cancérologiques de la meilleure qualité possible.

« Pfizer Canada se consacre à stimuler l'innovation en oncologie en soutenant des solutions axées sur les patients qui visent à combler de sérieuses lacunes en matière de diagnostic, de traitement, d'accès et d'équité en santé », affirme Cynthia Di Lullo, leader - Oncologie, Pfizer Canada. « Nous avons collaboré avec divers organismes de patients pour trouver des projets ayant une incidence durable et mesurable sur l'amélioration du sort des patients atteints de cancer partout au Canada. »

Le programme de subventions décernées dans le cadre d'un concours de Pfizer comporte un appel de projets affiché publiquement qui fournit des renseignements détaillés sur le champ d'intérêt précis ainsi que les dates limites d'examen et d'approbation. Les organisations canadiennes ont été invitées à soumettre un projet qui vise à combler les lacunes dans la recherche, la pratique ou les soins, comme indiqué dans l'appel de projets.

Les bourses ont été décernées à l'appui des projets proposés par les oncologues spécialisés suivants :

D re Elizaveta Vasileya (BC Cancer Agency, Vancouver ) - Pallier le manque de connaissances en matière de traitement des personnes atteintes d'un cancer du sein oligométastatique de novo en Colombie-Britannique

Pallier le manque de connaissances en matière de traitement des personnes atteintes d'un cancer du sein oligométastatique de novo en Colombie-Britannique D re Saima Hassan (Centre hospitalier de l'Université de Montréal) - Améliorer le dépistage génétique du cancer du sein métastatique dans la population québécoise en adoptant une perspective axée sur les disparités raciales

Améliorer le dépistage génétique du cancer du sein métastatique dans la population québécoise en adoptant une perspective axée sur les disparités raciales D re Olena Kloss (Manitoba Metis Federation, Winnipeg ) - Métasoins : des ressources et de la formation culturellement adaptées pour épauler les personnes métisses de la rivière Rouge atteintes d'un cancer du sein métastatique

Métasoins : des ressources et de la formation culturellement adaptées pour épauler les personnes métisses de la rivière Rouge atteintes d'un cancer du sein métastatique D re April Rose (Hôpital général juif, Montréal) - Concevoir une plateforme de médecine de précision visant le cancer de la prostate métastatique à l'Université McGill (projet MUPPET)

Concevoir une plateforme de médecine de précision visant le cancer de la prostate métastatique à l'Université McGill (projet MUPPET) D re Michelle Downes (Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto ) - Améliorer le dépistage génétique et la communication des résultats dans le cancer de la prostate métastatique : initiative d'amélioration de la qualité

Améliorer le dépistage génétique et la communication des résultats dans le cancer de la prostate métastatique : initiative d'amélioration de la qualité D re Maria Jiang (University Health Network, Toronto ) - Améliorer l'analyse moléculaire des mutations liées à la réparation par recombinaison homologue chez les porteurs d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration au Princess Margaret Cancer Center

Améliorer l'analyse moléculaire des mutations liées à la réparation par recombinaison homologue chez les porteurs d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration au Princess Margaret Cancer Center D r Gerald Batist (Hôpital général juif, Montréal) - Améliorer les soins grâce au dépistage de l'ADN libre circulant chez les porteurs d'un cancer colorectal métastatique

Améliorer les soins grâce au dépistage de l'ADN libre circulant chez les porteurs d'un cancer colorectal métastatique D re Areej Khatib (Université de Saskatchewan , Saskatoon ) - Combler les lacunes relatives au dosage des biomarqueurs du cancer colorectal en améliorant les capacités d'analyse dans les régions rurales de la Saskatchewan

Combler les lacunes relatives au dosage des biomarqueurs du cancer colorectal en améliorant les capacités d'analyse dans les régions rurales de la D re Julia Burnier (Institut de recherche de l'Université McGill, Montréal) - Élargir le profilage moléculaire du cancer colorectal métastatique au Québec en y intégrant la biopsie liquide

Élargir le profilage moléculaire du cancer colorectal métastatique au Québec en y intégrant la biopsie liquide D r Erik Vakil (Université de Calgary , Calgary ) - Sonder les préférences des patients quant à la prise en charge de l'épanchement pleural malin - Expérience multicentrique fondée sur la méthode des choix discrets

Sonder les préférences des patients quant à la prise en charge de l'épanchement pleural malin - Expérience multicentrique fondée sur la méthode des choix discrets D re Enam Alsrayheen (Nova Scotia Health Authority, Cap-Breton) - Évaluer l'efficacité de la mise sur pied d'une clinique de soins pulmonaires communautaire au Cape Breton Cancer Center

Évaluer l'efficacité de la mise sur pied d'une clinique de soins pulmonaires communautaire au Cape Breton Cancer Center Dre Sylvie Lambert (Centre de recherche de St. Mary, Montréal) - Amélioration de la prise en charge des symptômes des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique - Mise en œuvre d'outils d'évaluation électroniques renseignés par les patients dans un contexte de pratique clinique réel et autoprise en charge au sein d'un centre de cancérologie communautaire

Les lauréats ont été sélectionnés par un comité d'experts spécialisés dans diverses branches de l'oncologie, formé de représentants de groupes de défense des intérêts des patients, d'experts cliniques et de représentants des Affaires médicales de Pfizer Canada.

En 2025, Pfizer Canada poursuit son engagement à réimaginer l'avenir des soins contre le cancer, en lançant d'autres appels d'offres dans plusieurs domaines, dont cancer colorectal, cancer du poumon, de la prostate et de la vessie.

Soutien du milieu de l'oncologie au Canada

« Le cancer colorectal est le quatrième cancer le plus souvent diagnostiqué au Canada cette année[i]. Environ 45 % des cancers colorectaux nouvellement diagnostiqués sont déjà métastatiques, ou finiront par atteindre le stade métastatique[ii] », affirme Barry D. Stein, président et chef de la direction de Cancer colorectal Canada. « Nous sommes ravis d'avoir pris part à ce projet prometteur, qui vise à accroître l'accès à des méthodes diagnostiques de qualité en vue d'améliorer le sort des porteurs d'un cancer colorectal métastatique. En améliorant l'accès au dépistage, un plus grand nombre de patients recevront le bon traitement au bon moment. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je suivrai l'évolution des trois projets retenus, dont le couronnement est fort mérité. »

« En tant que catalyseur de l'avancement en santé respiratoire, la Lung Health Foundation est fière de s'associer à Pfizer, à Cancer pulmonaire Canada et à l'Association pulmonaire du Québec pour répondre aux besoins criants d'initiatives équitables de grande qualité visant le cancer du poumon non à petites cellules métastatique. Cette collaboration constitue un grand pas vers la réalisation de notre mission, soit améliorer le sort des Canadiens atteints d'un cancer du poumon, maladie jusqu'ici mal reconnue et sous-financée. En soutenant des projets novateurs, non seulement nous finançons la recherche, mais nous insufflons de l'espoir à des milliers de familles à l'échelle du pays », déclare Gayatri Aravind, directrice de la recherche, Lung Health Foundation.

« Ces projets promettent de réduire les disparités et de promouvoir l'équité en santé au sein de la population atteinte de cancer du poumon », ajoute Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec.

« Cancer pulmonaire Canada est ravie de collaborer à nouveau avec la Lung Health Foundation, l'Association pulmonaire du Québec et Pfizer Canada pour offrir des bourses à l'appui de la recherche sur le cancer du poumon au Canada. Cette subvention est particulièrement pertinente, car elle vise à soutenir des projets voués à l'équité en matière de soins », affirme le Dr Paul Wheatley-Price, oncologue médical à L'Hôpital d'Ottawa et président sortant de Cancer pulmonaire Canada. « Les lauréats de 2024, issus de Calgary, de Montréal et du Cap-Breton, sont tout à fait dignes de cet honneur; leurs projets à la fois pragmatiques et percutants viennent répondre aux besoins particuliers des patients de leurs communautés respectives. Bravo! »

« Les personnes atteintes d'un cancer du sein métastatique font face à de sérieux défis, notamment des retards de diagnostic, le manque d'information relative aux études cliniques et les obstacles au soutien spécialisé », affirme MJ DeCoteau, directrice générale de Rethink Breast Cancer. « Les lauréats de cette année proposent des solutions qui répondent aux besoins les plus pressants de cette population en matière de soins. »

« Le cancer de la prostate est le type de cancer le plus souvent diagnostiqué chez les hommes canadiens[iv]. Pfizer Canada est fière d'être à l'avant-plan d'initiatives qui ont le potentiel de transformer la vie des porteurs d'un cancer de la prostate, grâce à la poursuite de la recherche et des progrès au chapitre du dépistage et de la communication des résultats », déclare Cynthia Di Lullo, leader - Oncologie, Pfizer Canada.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

À propos de Rethink Breast Cancer

Le mouvement Rethink Breast Cancer est un organisme caritatif canadien reconnu pour les changements positifs qu'il opère et sa remise en question du statu quo en ce qui concerne le cancer du sein. Par l'éducation, l'habilitation et la défense des intérêts, Rethink a pour mission d'apporter des changements au système pour améliorer l'expérience et les résultats des personnes atteintes d'un cancer du sein, en mettant l'accent sur les groupes généralement moins bien desservis, notamment les personnes diagnostiquées à un plus jeune âge, celles atteintes d'un cancer du sein métastatique et celles qui sont marginalisées de façon systémique en raison de leur race, de leur revenu ou d'autres facteurs. Nous inspirons les gens et, plus important encore, repensons le cancer du sein pour aider les personnes touchées à vivre mieux et plus longtemps. Pour plus d'information, visitez le rethinkbreastcancer.com (en anglais seulement) ou suivez-nous sur Instagram, Twitter, Facebook ou YouTube.

À propos de la Lung Health Foundation

La Lung Health Foundation (LHF) est un organisme sans but lucratif qui se consacre à l'élimination des lacunes dans la prévention, le diagnostic et les soins des maladies pulmonaires au Canada. La maladie pulmonaire touche un Canadien sur cinq, ce qui témoigne de l'importance cruciale du travail de la LHF, qui comprend l'influence des politiques en santé, la défense des intérêts des patients, la sensibilisation et la collecte de fonds destinés à offrir des programmes et du soutien aux patients. La LHF investit dans l'avenir en stimulant la recherche novatrice et en offrant aux patients et à leurs familles les programmes et le soutien dont ils ont besoin aujourd'hui. Misant sur l'héritage de l'Association pulmonaire de l'Ontario, qui a été pendant plus de 100 ans le leader, la voix et la principale ressource en matière de santé respiratoire, la LHF a élargi sa portée à l'échelle nationale. Pour en savoir plus, visitez le lunghealth.ca ou écrivez à [email protected]. Vous pouvez également suivre la LHF sur Instagram (@lunghealthfoundation), Facebook (lunghealthfoundation/) et X (@LungHealthFdn).

À propos de Cancer pulmonaire Canada

Cancer pulmonaire Canada (CPC) est un organisme national de bienfaisance enregistré qui agit comme principale ressource en matière d'éducation et de recherche sur le cancer du poumon, de soutien aux patients et de promotion des droits des patients au Canada. Établi à Toronto, Cancer pulmonaire Canada jouit d'un vaste rayonnement en s'associant autant à des projets à portée régionale que pancanadienne. En outre, il est membre de la Global Lung Cancer Coalition et est le seul organisme canadien axé exclusivement sur le cancer du poumon.

À propos de l'Association pulmonaire du Québec

Fondée en 1938, l'Association pulmonaire du Québec (APQ) est le seul organisme à but non lucratif qui s'est donné pour mission la promotion de la santé respiratoire et la lutte contre les maladies pulmonaires par la recherche, l'éducation et les services destinés tant aux personnes atteintes d'une maladie pulmonaire qu'à la population générale.

À propos de Cancer colorectal Canada

Cancer colorectal Canada (CCC) est une association nationale sans but lucratif dirigée par des patients. Depuis 1998, elle se consacre à la sensibilisation au cancer colorectal et à l'éducation sur le sujet ainsi qu'au soutien et à la défense des intérêts des patients et de leurs aidants. CCC aspire à réduire l'incidence et la mortalité du cancer colorectal au Canada tout en améliorant la qualité de vie des patients, de leur famille et de leurs aidants. Pour plus d'information, visitez le www.colorectalcancercanada.com/fr.

____________________________ i Gouvernement du Canada. Statistiques canadiennes sur le cancer 2021. Consulté le 12 septembre au https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/promotion-sante-prevention-maladies-chroniques-canada-recherche-politiques-pratiques/vol-41-no-11-2021/statistiques-canadiennes-cancer-2021.html. ii Darren. R. Brenner, et al. 2022. Projected estimates of cancer in Canada in 2022. CMAJ. Consulté le 12 septembre au https://doi.org/10.1503/cmaj.212097. iii Statistique Canada. Nouvelles estimations du cancer pour 2022. Consulté le 12 septembre au https://www.statcan.gc.ca/o1/fr/plus/1181-nouvelles-estimations-du-cancer-pour-2022. iv Société canadienne du cancer. Statistiques sur le cancer de la prostate. Consulté le 12 septembre au https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/prostate/statistics.

