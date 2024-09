L'utilisation du vaccin COMIRNATY contre la COVID-19 adapté au variant Omicron KP.2 est désormais approuvée au Canada chez les personnes âgées de 6 mois et plus. Ce vaccin devrait être offert au Canada au cours des prochaines semaines.

Le vaccin actualisé contre la COVID-19 est adapté à la souche KP.2 de la lignée Omicron JN.1 du SARS-CoV-2.

KIRKLAND, QC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Pfizer Canada SRI et BioNTech SE (Nasdaq : BNTX, « BioNTech ») ont annoncé aujourd'hui que Santé Canada a autorisé l'administration du vaccin contre la COVID-19 COMIRNATYMD adapté au variant KP.2 chez les personnes âgées de 6 mois et plus. Ce vaccin COMIRNATYMD actualisé cible le variant Omicron KP.2, une des lignées du SARS-CoV-2 de circulation la plus récente.

Le vaccin contre la COVID-19 adapté sera offert au Canada en une seule dose, quel que soit le statut vaccinal contre la COVID-19, chez les personnes âgées de 5 ans et plus. Dans le cas des enfants âgés de 6 mois à 4 ans, l'administration de COMIRNATYMD est autorisée en une série de 3 doses chez ceux qui n'ont jamais terminé la série de primovaccination contre la COVID-19, ou en une seule dose chez les enfants ayant reçu la série complète de primovaccination contre la COVID‑19.

La nouvelle formulation du vaccin sera disponible cet automne dans les pharmacies et les centres de vaccination de l'ensemble du pays. Comme chaque province et territoire aura son propre processus d'accès au vaccin, les personnes sont invitées à s'adresser à leurs autorités provinciales/territoriales qui pourront leur fournir de plus amples renseignements.

Les vaccins contre la COVID-19 (COMIRNATYMD) de Pfizer et BioNTech se fondent sur la technologie à ARNm brevetée de BioNTech et ont été mis au point conjointement par les deux entreprises. BioNTech est la détentrice de l'autorisation de mise sur le marché de COMIRNATY et des versions adaptées de ce vaccin aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, au Canada et dans d'autres pays. BioNTech est également la détentrice des autorisations d'utilisation d'urgence ou l'équivalent aux États-Unis (conjointement avec Pfizer) et dans d'autres pays.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

À propos de BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) est une entreprise d'envergure mondiale travaillant sur les immunothérapies de nouvelle génération, pionnière dans des traitements novateurs contre le cancer et d'autres maladies graves. BioNTech exploite un vaste réseau de plateformes informatiques de découverte et de médicaments thérapeutiques en vue de développer rapidement de nouveaux produits biopharmaceutiques. Sa vaste gamme de produits candidats en oncologie comprend des traitements personnalisés et standard à base d'ARNm, des lymphocytes T à récepteurs antigéniques chimériques novateurs et plusieurs médicaments à base de protéine, y compris des immunomodulateurs bispécifiques de points de contrôle, des anticorps anticancéreux ciblés et des conjugués anticorps-médicament (CAM), de même que de petites molécules. En s'appuyant sur sa solide expertise dans le développement de vaccins à base d'ARNm et ses capacités de fabrication interne, BioNTech et ses collaborateurs développent de multiples vaccins candidats à base d'ARNm pour une série de maladies infectieuses parallèlement à sa gamme diversifiée de produits oncologiques en développement. BioNTech a établi un large éventail de relations avec plusieurs collaborateurs internationaux produisant des produits pharmaceutiques spécialisés, notamment Biotheus, DualityBio, Fosun Pharma, Genentech, membre du groupe Roche, Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer et Regeneron.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.BioNTech.com.

