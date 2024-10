La deuxième remise annuelle de ces bourses soutient des projets novateurs visant à améliorer

les soins dermatologiques chez les groupes sous-représentés

KIRKLAND, QC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Pfizer Canada SRI et la conférence Skin Spectrum Summit ont le plaisir d'annoncer les lauréats du nouveau Programme canadien de bourses d'études sur les peaux de couleur et la diversité de 2024, qui vise à améliorer les soins dermatologiques chez les groupes sous-représentés, y compris les personnes ayant la peau foncée, les peuples autochtones et les autres groupes racisés.

Les lauréats de cette année sont les résidents en dermatologie Dr Edgar Akuffo-Addo de l'Université de Toronto et Dr Farhan Mahmood de l'Université McGill.

Les deux lauréats des bourses, qui ont été choisis par un comité indépendant constitué de dermatologues canadiens, recevront chacun 20 000 $ pour financer leurs projets novateurs.

« Nous sommes heureux de pouvoir reconnaître, pour une deuxième année, le travail de résidents exceptionnels en dermatologie et de soutenir leur objectif ambitieux d'améliorer les soins dermatologiques pour les personnes autochtones et racisées qui, dans l'ensemble du Canada, subissent des inégalités en matière de santé », a déclaré la Dre Marissa Joseph, présidente du comité directeur du Programme canadien de bourses d'études sur les peaux de couleur et la diversité de 2024. « Tant qu'il y aura des disparités dans le diagnostic et le traitement des affections de la peau au Canada, nous aurons du travail à faire. Je suis impatiente de voir les retombées importantes que le travail des lauréats de cette année aura sur les pratiques en dermatologie dans l'ensemble du pays. »

Les projets des lauréats se concentrent sur la reconnaissance et la réduction des disparités qui prévalent dans les soins dermatologiques, tout en contribuant à l'élargissement des connaissances des étudiants et étudiantes en médecine sur l'expérience des patients et patientes de couleur.

Reconnaître les préoccupations et les attentes et exprimer les opinions des patients et patientes de couleur à l'égard des soins dermatologiques au Canada (projet VOICE-Canada)

L'objectif du projet du Dr Akuffo-Addo est double : il cherchera non seulement à améliorer la compréhension des expériences et des besoins non comblés des patients et patientes de couleur ayant sollicité des soins dermatologiques au Canada, mais aussi à mettre en place puis à évaluer un programme national de mentorat en dermatologie pour les étudiants et étudiantes en médecine venant de milieux sous-représentés afin d'augmenter la diversité dans le domaine.

« La réduction des disparités raciales et ethniques dans les soins de santé est une mission très personnelle pour moi », a confié le Dr Akuffo-Addo. « J'espère que le projet VOICE-Canada contribuera à accroître la représentation des groupes minoritaires parmi les professionnels et professionnelles de la dermatologie tout en mettant au jour des aspects des pratiques en dermatologie que nous pouvons améliorer. Nous espérons arriver à formuler des recommandations concrètes qui pourront être mises en application pour faire en sorte que l'ensemble des patients et patientes reçoivent des soins extraordinaires, quel que soit leur type de peau. »

Surligner les lacunes en couleur : un module de formation sur les dermatoses des peaux de couleur et les expériences des populations autochtones en dermatologie

Le projet du Dr Mahmood se concentre sur l'élaboration d'un module national d'autoapprentissage qui traitera des dermatoses courantes chez les personnes de couleur, des disparités en matière de santé qui touchent les Autochtones et les personnes de couleur, et des expériences vécues par ces patients et patientes d'un point de vue tant culturel que des déterminants sociaux de la santé. Le but du Dr Mahmood est de voir ce module intégré dans les programmes des facultés de médecine et de résidence en dermatologie dans l'ensemble du pays.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de combler les lacunes en dermatologie et en éducation médicale en ce qui a trait à la sous-représentation des cas de personnes de couleur, y compris les Autochtones », a commenté le Dr Mahmood. « Cette bourse me donnera les moyens de poursuivre mon travail scientifique sans contraintes financières, tout en me permettant de créer de nouveaux outils d'éducation médicale efficaces pour mes collègues et les médecins en devenir. »

Les Drs Akuffo-Addo et Mahmood feront chacun part des résultats de leur projet lors de la conférence annuelle Skin Spectrum Summit qui se tiendra à Toronto en 2025.

« Chez Pfizer, l'équité est une de nos valeurs fondamentales, et nous savons que pour améliorer l'équité dans les soins, il faut d'abord apprendre et écouter », a déclaré Frédéric Lavoie, leader - Soins spécialisés chez Pfizer Canada. « Nous sommes fiers d'appuyer le Programme canadien de bourses d'études sur les peaux de couleur et la diversité et de soutenir le travail et les recherches exceptionnels qui permettront d'améliorer les expériences et les résultats des patients et patientes. »

« Le changement est le produit de la curiosité et de l'engagement », a ajouté Mitchell Shannon, président et éditeur de Chronicle Companies et secrétaire de la conférence Skin Spectrum Summit. « Les lauréats des bourses de cette année placent ces qualités et ce cadre sur des chemins nouveaux et innovants. Nous sommes persuadés que leur travail nous rapprochera de l'objectif de rendre les soins dermatologiques plus diversifiés et inclusifs pour tout le monde. »

C'est avec plaisir que Pfizer Canada et la conférence Skin Spectrum Summit appuieront à nouveau le Programme canadien de bourses d'études sur les peaux de couleur et la diversité en 2025. Vous en saurez plus au printemps 2025 en consultant la page www.skinofcolourscholarship.com.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca/fr/ ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X ou YouTube.

À propos de Chronicle et de la conférence Skin Spectrum Summit

Fondée en 1995, Chronicle Companies (www.chronicle.ca) crée des contenus multiplateformes originaux pour les médecins, les industries des sciences de la vie et le public qui visent à améliorer la santé et la qualité de vie des personnes. Chronicle est à l'origine de la création de la conférence Skin Spectrum Summit (CSSS), la première conférence canadienne dans le domaine de l'ethnodermatologie. La CSSS, qui en est cette année à sa 10e édition, est un congrès à visée éducative de référence réunissant des professionnels et professionnelles de la santé qui ont à cœur d'offrir de meilleurs soins dermatologiques à la population diversifiée du Canada. La conférence propose de la formation sur le traitement des patients et patientes pour l'ensemble du spectre des types de peau, en mettant l'accent sur la recherche et les soins ciblant les groupes de patients et patientes mal desservis. Pour en savoir plus, visitez le site w ww.skinspectrum.ca.

