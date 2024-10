KIRKLAND, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - An Van Gerven a été nommée présidente de Pfizer Canada SRI. An succédera à Najah Sampson, qui occupait le poste depuis mai 2022 et qui exercera désormais les fonctions de leader de l'unité des Hôpitaux de Pfizer aux États‑Unis.

Avant cette nomination, An était leader nationale de Pfizer Belgique Luxembourg. Elle était alors responsable des activités commerciales et représentait quatre installations belges de Pfizer consacrées à la recherche, à la fabrication et à la logistique, entre autres.

An Van Gerven est nommée présidente de Pfizer Canada SRI. (Groupe CNW/Pfizer Canada)

An a commencé sa carrière en tant que pharmacienne industrielle à l'usine de fabrication de Pfizer située à Puurs. Au cours de la première moitié de sa carrière dans le secteur pharmaceutique, elle a occupé des postes variés dans les domaines des affaires réglementaires, des communications, des affaires de l'entreprise et des stratégies d'accès aux médicaments pour les patients.

Après l'obtention d'une maîtrise en administration des affaires spécialisée en entrepreneuriat, An a occupé chez Pfizer différents postes de direction qui cadrent avec sa passion pour la stratégie et l'innovation au profit des patients et de leur parcours thérapeutique. Elle a également agi comme mentore auprès de diverses entreprises en démarrage du secteur de la santé. An a passé deux ans en France, où elle a dirigé l'unité des Hôpitaux de Pfizer, puis elle a repris le chemin de son pays natal, la Belgique, pour assumer le rôle de leader nationale.

Heureuse de se joindre à la filiale canadienne, elle misera sur le développement professionnel de ses collègues et, avant tout, sur l'innovation pour les patients : « L'accès aux nouveaux traitements et aux nouveaux vaccins donne de l'espoir aux patients. C'est pourquoi l'innovation me passionne tant. »

An se complaît à promouvoir le leadership féminin ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion. Mère de trois garçons, elle fait le plein d'énergie en faisant de longues randonnées et en assistant à des concerts de musique. Elle est fidèle à sa devise : « Un sourire est la plus courte distance entre deux personnes ».

Nos plus sincères remerciements à Najah Sampson

Pfizer souhaite remercier sincèrement Najah Sampson pour ses contributions au secteur pharmaceutique canadien et pour son engagement envers les patients.

Durant son passage au Canada, Najah a tenu les rênes de la filiale canadienne au milieu d'une période de grands changements. Elle a permis à Pfizer de continuer à fournir des vaccins et des traitements contre la COVID-19 et à mettre en marché de nouvelles options thérapeutiques et vaccinales pour répondre à des besoins non comblés au Canada (migraine, maladies rares, cancers variés et virus respiratoire syncytial). Elle a contribué activement à de nombreuses organisations du secteur des sciences de la vie, notamment comme membre des conseils d'administration de Médicaments novateurs Canada et de BIOTECanada. Sous le leadership de Najah, la filiale a également fait des progrès importants en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, ce qui témoigne de son attachement à l'inclusivité du milieu de travail.

