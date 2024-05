ABRYSVO est le seul vaccin approuvé pour la prévention du VRS chez le nourrisson grâce à la vaccination des personnes enceintes et des personnes âgées de 60 ans ou plus.

La commercialisation d'ABRYSVO constitue une étape majeure dans la protection des nourrissons et des personnes âgées de 60 ans ou plus, et elle peut contribuer à réduire les répercussions du VRS tant pour les familles que pour les systèmes de santé.

KIRKLAND, QC, le 22 mai 2024 /CNW/ - Pfizer Canada SRI annonce aujourd'hui la commercialisation d'ABRYSVOMC au Canada, son vaccin bivalent contre le virus respiratoire syncytial (VRS). En décembre 2023, Santé Canada a approuvé le vaccin pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures, sévères ou non, causées par le VRS. Le vaccin est indiqué pour l'immunisation active des personnes âgées de 60 ans ou plus, et il constitue le seul vaccin contre le VRS approuvé au Canada pour l'immunisation active des personnes enceintes, entre la 32e et la 36e semaine de grossesse, afin de prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures chez le nourrisson de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois.

« En privilégiant la vaccination pendant la grossesse, nous visons à protéger les nourrissons au moment où ils sont le plus vulnérables aux infections et aux complications liées au VRS », explique le Dr John Yaremko, pédiatre à l'Hôpital de Montréal pour enfants. « L'immunisation des personnes enceintes est pratiquée depuis plusieurs années afin de renforcer les anticorps maternels contre des maladies infectieuses en particulier et de transmettre ces anticorps à l'enfant avant sa naissance. Lorsque l'on sait le stress que le VRS a causé aux nourrissons, aux familles et au système de santé, je me réjouis de voir qu'un autre outil de prévention comme ce vaccin est mis à la disposition de la population canadienne1. »

Les maladies respiratoires telles que la grippe, la COVID-19 et les infections par le VRS au Canada ont alourdi le fardeau imposé au système de santé canadien, et les hôpitaux de partout au pays peinent à suffire à la demande. Les cas de VRS chez les nourrissons et les adultes plus âgés mobilisent considérablement les ressources de santé, en raison du taux d'infection élevé, de l'exacerbation des maladies existantes et du taux d'hospitalisation cumulatif élevé2,3,4. La commercialisation de ce vaccin permettra à Pfizer de protéger les personnes en début et en fin de vie, d'améliorer les résultats en santé publique et d'atténuer les conséquences économiques générales des infections par le VRS5.

« La pandémie a mis en lumière l'importance cruciale de faire notre possible pour protéger nos proches contre les maladies évitables. Les vaccins demeurent l'outil de santé publique le plus efficace pour prévenir les maladies6,7 », affirme Andréa Mueller, leader - Gamme des produits de soins primaires chez Pfizer Canada. « Chez Pfizer, nous comprenons l'importance de la vaccination pour réduire le nombre de cas évitables et les répercussions sur les ressources de santé publique. En tant que chef de file dans le domaine des vaccins respiratoires, Pfizer est fière d'offrir une gamme diversifiée de vaccins qui respectent les normes les plus élevées en matière d'innocuité et d'efficacité, ce qui nous permet de répondre aux besoins changeants des communautés et des systèmes de santé dans l'ensemble du Canada. »

À propos de Pfizer Canada

