À cette fin, CIC invite les Canadiens à partager leurs souvenirs de hockey sur une glace naturelle qui pourraient apparaître dans la campagne aux côtés des histoires de joueurs professionnels et de leur lien avec le hockey sur la glace naturelle. Les participants sont encouragés à soumettre leur histoire le plus tôt possible afin de profiter des tirages au sort et des cadeaux mensuels. Il leur est également conseillé de surveiller les expositions et les événements communautaires visant à associer l'amour du Canada pour le hockey et les activités de plein air à l'importance des milieux humides sains.

Au Canada, il y a belle lurette qu'on s'affronte sur une glace naturelle. C'est devenu un rite de passage. Le hockey improvisé, c'est autant l'occasion de peaufiner des talents insoupçonnés que de bâtir des amitiés durables. Une rondelle, quelques bâtons, et hop! Tout est en place pour que les 7 à 77 ans s'adonnent à leur passion. On ne compte plus les professionnels qui ont donné leurs premiers coups de patin sur un milieu humide gelé. Avec l'objectif de CIC de conserver et de restaurer les milieux humides, il est possible d'atteindre de grands buts tels que le maintien de l'eau sur le sol et de la glace sur nos étangs, la sauvegarde des espaces naturels et des traditions qui les rendent spéciaux. Le printemps venu, les milieux humides se transforment en pouponnière pour mère Nature, accueillant une biodiversité foisonnante et prodiguant d'innombrables bienfaits : adaptation climatique, atténuation des inondations et des sécheresses, purification de l'eau et bien d'autres encore.

« Notre campagne Petits étangs, grands buts veut enflammer l'amour des Canadiens pour le hockey tout en les sensibilisant à l'importance vitale de conserver les milieux humides, explique Janine Massey, cheffe du marketing à CIC. Ensemble, nous pouvons garantir aux générations à venir qu'elles auront aussi des lieux où jouer, apprendre et communier avec la nature. »

Conserver les milieux humides, un souvenir à la fois

Les milieux humides sont un creuset où le hockey et la camaraderie fusionnent avec la nature. Tout un patrimoine écologique et culturel typiquement canadien y est ancré. En partageant nos souvenirs, non seulement nous célébrons notre sport national, mais nous prenons un engagement concret pour ces espaces sans lesquels rien de cela ne serait possible.

Racontez-nous votre histoire de hockey sur une glace naturelle et courez la chance de gagner un prix! CIC invite tous les Canadiens à faire le plein de nostalgie et à raconter leurs plus doux souvenirs de hockey en plein air. Faites-nous revivre un but gagnant, décrivez-nous l'étang de votre enfance ou rendez hommage à vos amis, peu importe! Chaque témoignage reçu nous aide dans notre mission de conservation des milieux humides. Les prix mensuels en jeu comprennent des articles de CIC, des laissez-passer pour le Temple de la renommée du hockey et des billets pour le match des légendes 2025. À l'automne 2025, Phil Pritchard, vice-président et conservateur du Temple de la renommée du hockey et emblématique « gardien de la coupe », aidera à sélectionner l'histoire gagnante pour le grand prix, qui comprend un laissez-passer de week-end pour deux personnes au gala d'intronisation du Temple de la renommée du hockey, des billets pour la Classique des légendes, et plus encore. « J'ai voyagé dans tout le Canada et je sais que ce qui unit ce pays, c'est l'amour du hockey », a déclaré M. Pritchard. « J'ai hâte d'entendre comment les expériences vécues sur les petits étangs et les milieux humides ont contribué à enflammer cette passion et à rassembler les gens.

Ce ne sera pas la fin de Petits étangs, grands buts, tant s'en faut. La campagne continuera de célébrer le hockey sur une glace naturelle et la conservation des milieux humides jusqu'à son aboutissement dans le tirage d'un grand prix en 2027.

Racontez-nous votre histoire

Partagez vos souvenirs, surveillez les tirages et apprenez-en plus sur les milieux humides.

