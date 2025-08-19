OTTAWA, ON, le 19 août 2025 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est fière d'annoncer que l'agence de notation S&P Global a révisé ses perspectives financières pour la Société en les faisant passer de « stables » à « positives », et a maintenu ses notes d'émetteur à long terme et de dette de premier rang à « A+ ».

Cette amélioration des perspectives en dit long sur la solide gouvernance financière et la résilience opérationnelle de la SPFL. Dans son rapport, S&P souligne que l'allégement du fardeau de la dette de la SPFL et la génération continue de produits sont des facteurs clés qui stimuleront son rendement financier, même en période de pressions macroéconomiques. L'agence de notation a fait remarquer que si elle n'a pas besoin de s'endetter, la couverture financière de la SPFL devrait s'améliorer considérablement à moyen terme.

La cote « A+ » continue de témoigner du rôle indispensable que joue la SPFL dans la gestion des principaux ponts internationaux qui sont essentiels au commerce et aux déplacements entre le Canada et les États-Unis, de sa dette faible et décroissante, ainsi que de sa gestion financière prudente, appuyée par le financement fédéral pour les grands projets.

« Le fait d'obtenir des perspectives positives de la part de l'agence de notation S&P constitue une solide confirmation de notre orientation stratégique et de notre discipline financière, » a déclaré Natalie Kinloch, première dirigeante de la SPFL. « Cette réalisation témoigne de notre engagement à maintenir des opérations sécuritaires et efficaces sur les ponts et à assurer la santé financière à long terme de la Société. Je tiens à remercier notre équipe dévouée, le Conseil d'administration et les partenaires des ponts pour leurs efforts collectifs visant à assurer un avenir solide et stable à la SPFL. »

La SPFL reste déterminée à maintenir les normes les plus élevées de service, d'efficacité opérationnelle et de responsabilité financière afin de faciliter le commerce et les déplacements transfrontaliers essentiels.

Le rapport complet de S&P Global (lien en anglais uniquement) est accessible aux fins de consultation.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à assurer le niveau d'intendance le plus élevé de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

