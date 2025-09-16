OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (la SPFL) tiendra son assemblée publique annuelle 2025 le jeudi 16 octobre 2025, à 13 h.

Au cours de cet événement hybride, qui aura lieu en personne et en ligne, la SPFL présentera ses réalisations et initiatives en cours depuis l'année dernière. Une séance de questions et réponses avec les dirigeants de l'entreprise suivra la présentation.

Événement : Assemblée publique annuelle 2025 de la SPFL



Lieu : 55, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 6L5 et en virtuel (Un lien vers la réunion Microsoft Teams sera transmis par courriel avant l'événement.)



Date : Le 16 octobre 2025



Heure : De 13 h à 14 h 30 (HE)

Les représentants des médias et les membres du public qui souhaitent y assister doivent s'inscrire par courriel à [email protected] au plus tard le 2 octobre 2025 à 12 h (HE).

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à assurer le niveau d'intendance le plus élevé de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

