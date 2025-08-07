POINT EDWARD, ON, le 7 août 2025 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est heureuse d'annoncer qu'elle a officialisé une entente clé avec la Première Nation d'Aamjiwnaang pour entreprendre un important Projet de naturalisation pluriannuel au pont Blue Water.

Le Mémorial des âmes naturalisé avec le pont Blue Water en arrière-plan. (Groupe CNW/Société des ponts fédéraux Limitée)

Cette collaboration répond à un besoin opérationnel clé d'atténuer les risques d'inondation sur la propriété causés par des pluies de plus en plus fréquentes et intenses. Il était approprié de solliciter l'expertise de la Première Nation d'Aamjiwnaang pour superviser le projet, garantissant que l'approche pour relever ces défis environnementaux est menée d'une manière qui respecte ce territoire historique. En plantant stratégiquement des plantes indigènes auto-suffisantes sur des sections du champ gazonné de 5,5 acres adjacent à un bassin de rétention des eaux pluviales, cette initiative améliorera la gestion de l'eau et renforcera la résilience environnementale du site.

Un aspect central du projet est la revitalisation du paysage entourant le Mémorial des âmes, un monument commandé en 2003 pour commémorer la longue histoire des Premières Nations se rassemblant à Aamjiwnaang. Les nouvelles plantations dans l'anneau circulaire autour du mémorial honorent son concept, qui symbolise la Roue de médecine Anishinaabek. Ce travail vient rehausser avec respect un espace d'une profonde importance culturelle et historique.

Le projet a été lancé officieusement début juin lors de l'événement de reconnaissance des employés de la SPFL, où les membres de l'équipe ont participé à une première cérémonie de plantation supervisée par des représentants de la Serre d'Aamjiwnaang, symbolisant un engagement envers la durabilité et l'implication communautaire. Cette entente officielle marque maintenant le début officiel de l'approche pluriannuelle et échelonnée du projet.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la Première Nation d'Aamjiwnaang sur ce projet de naturalisation essentiel, » a déclaré Natalie Kinloch, PDG de la SPFL. « Cette initiative est un exemple parfait de la façon dont nous pouvons répondre à un besoin opérationnel pratique tout en honorant notre engagement envers la responsabilité environnementale et en renforçant notre relation avec nos communautés autochtones. Nous ne créons pas seulement une solution pour la gestion de l'eau; nous enrichissons également le paysage avec des plantes indigènes et honorons respectueusement le profond patrimoine culturel de ce territoire. »

La SPFL est fière d'entreprendre ce projet, renforçant ainsi son engagement envers des opérations sûres et efficaces et un engagement communautaire fort.

