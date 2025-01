Période d'inscription au concours de l'Ordre national du mérite agricole - Faire briller l'excellence agricole de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce l'ouverture de la période d'inscription à la 133e édition de l'Ordre national du mérite agricole (ONMA).

Cette année, le concours mettra en lumière l'excellence de propriétaires d'entreprises agricoles des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Depuis 1889, l'ONMA honore le travail des femmes et des hommes qui s'investissent dans leur entreprise et qui font rayonner le secteur agricole sur l'ensemble du territoire québécois.

Jusqu'au 1er mai, les productrices et les producteurs agricoles sont invités à s'inscrire dans les catégories bronze, argent ou or. Les propriétaires d'entreprises de toutes tailles et de tous types de production sont admissibles.

« Le concours de l'Ordre national du mérite agricole est l'occasion par excellence de saluer le travail exceptionnel d'hommes et de femmes modèles qui, par leur exemplarité, contribuent grandement à la vitalité de notre agriculture. Je suis heureux de lancer cette 133e édition et j'invite les productrices et les producteurs de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches à s'inscrire en grand nombre et à nous faire partager leur passion et leur savoir-faire! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ce concours, inscrit dans la tradition agricole, nous a permis d'identifier sous différents angles les forces et les faiblesses de notre exploitation grâce à une évaluation exhaustive d'experts du domaine, en plus d'obtenir une visibilité accrue et une reconnaissance de notre performance de la part de notre clientèle et de nos partenaires. »

Raymonde Tremblay, propriétaire et présidente-directrice générale du Centre de l'émeu de Charlevoix, lauréate, 3e rang régional dans la catégorie argent du concours de 2017

Les participants et participantes recevront la visite d'une équipe de juges chevronnés qui évaluera leur entreprise. Mentionnons que cette évaluation s'appuie sur six critères :

la gestion de la production;

l'engagement à l'égard de l'environnement;

le développement stratégique de l'entreprise;

la gestion des ressources financières;

la gestion des ressources humaines;

le rayonnement social.

Ils doivent obtenir le nombre de points nécessaires dans leur catégorie pour être décorés de l'Ordre national du mérite agricole. C'est au cours d'une soirée de gala rassemblant tous les participants et participantes ainsi que les personnes clés du milieu agricole de la région hôte du concours que les prix régionaux et nationaux seront dévoilés.

Pour plus d'information sur le concours, pour découvrir les témoignages de gagnantes et de gagnants ou pour obtenir les formulaires d'inscription, visitez le site Web de l'Ordre national du mérite agricole.

