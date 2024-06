Pérennisation du financement de cellules d'intervention rapide - Plus de 360 000 $ pour assurer un filet de sécurité aux personnes et prévenir les féminicides liés à la violence conjugale dans la région l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, au nom de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce l'octroi d'une subvention de 367 882 $ pour soutenir le Carrefour sécurité en violence conjugale (CSVC) coordonnant une cellule d'intervention rapide dans la région de l'Estrie.

Les cellules d'intervention rapide sont des mécanismes de concertation entre plusieurs organismes communautaires et institutionnels qui permettent d'assurer un filet de sécurité autour des personnes victimes de violence conjugale, de leurs enfants, de leurs proches et de leur nouvelle ou nouveau partenaire. Ces cellules visent principalement la prévention des homicides conjugaux. Le CSVC est le seul organisme au Québec dont la principale mission est d'apprécier et de gérer les risques homicides en contexte de violence conjugale. Le CSVC coordonne maintenant des cellules d'intervention rapide dans sept régions, y compris une en Estrie.

Rappelons que la lutte à la violence conjugale est une priorité du gouvernement du Québec. Depuis 2019, c'est plus de 1,1 G$ qui ont été consacrés à la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale.

D'ailleurs, le ministère de la Sécurité publique (MSP) déploie également des mesures pour assurer la sécurité des personnes victimes de violence conjugale. Pensons notamment aux ajouts d'effectifs et de ressources dans les corps de police municipaux et autochtones, l'implantation du bracelet antirapprochement ou le suivi en cautionnement.

Citations :

« Les cellules d'intervention rapide sont une solution innovante. Elles s'ajoutent au bouquet de mesures qu'on a mis en place pour lutter contre la violence conjugale. Grâce à la concertation qui s'opère, nous créons un solide filet de sécurité autour des personnes victimes et de leurs enfants. Je suis fière que nous puissions pérenniser leur financement. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« L'ajout de cette cellule d'intervention rapide en Estrie par Carrefour sécurité en violence conjugale confirme la volonté de votre gouvernement de s'attaquer aux violences conjugales et aux féminicides à travers le Québec, y compris ici, dans notre région. Cela s'ajoute également à l'ensemble des mesures déployées par le ministère de la Sécurité publique. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de l'Estrie et député de Granby

Faits saillants :

À l'échelle nationale, ce sont 9 organismes dans 14 régions qui sont visés par cette annonce.

Les sommes octroyées permettront : de coordonner le déploiement de cellules d'intervention rapide en matière de violence conjugale aux plans local et régional; de stabiliser les opérations de certains organismes; de répondre aux demandes formulées par ces organismes en leur offrant une certaine flexibilité grâce à du soutien à la mission;

Le MSP déploie également des mesures en matière de lutte à la violence conjugale et sexuelle. Notamment avec l'ajout des effectifs en violence conjugale au sein des corps de police et des services correctionnels, l'appui d'initiatives des corps de police autochtones en matière de soutien aux victimes de violence sexuelle, l'implantation progressive des bracelets antirapprochements et l'implantation d'un nouveau service de suivi en cautionnement pour les personnes accusées en matière de violence conjugale.

