QUÉBEC, le 10 mars 2026 /CNW/ - Le professeur Wassim Bouachir, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'intelligence artificielle pour la prévention du suicide à l'Université TÉLUQ, voit ses travaux acceptés à la prestigieuse International Conference on Learning Representations (ICLR).

Classée parmi les toutes premières conférences internationales en IA et dans le top mondial toutes disciplines confondues en termes d'impact scientifique, l'ICLR est réputée pour son processus d'évaluation rigoureux et son taux d'acceptation extrêmement bas. Y être accepté constitue une marque de distinction réservée aux contributions scientifiques les plus novatrices en IA.

Cette publication marque la première présence d'une équipe de recherche de l'Université TÉLUQ à l'ICLR et constitue une étape importante pour le développement de l'intelligence artificielle au sein de l'Université TÉLUQ et du réseau de l'Université du Québec.

Pour des interactions humain‑machine plus sensibles aux émotions

L'équipe du professeur Bouachir a développé un modèle d'intelligence artificielle capable d'analyser les indices émotionnels présents dans la voix, permettant de mieux comprendre les situations de détresse psychologique. Le modèle est conçu pour analyser automatiquement les conversations vocales dans une perspective d'amélioration de l'accompagnement des personnes vulnérables.

Les tests réalisés montrent le potentiel de l'approche pour soutenir les interventions en santé mentale. Plus largement, cette approche ouvre la voie à de nouvelles formes d'interactions humain‑machine plus sensibles aux émotions, dans des contextes allant du soutien psychologique à distance à d'autres services où la prise en compte de l'état émotionnel des personnes est cruciale.

« Cette recherche montre l'intérêt d'intégrer des indices émotionnels issus de la voix au cœur des systèmes d'intelligence artificielle, en allant au‑delà des mots prononcés. Elle ouvre ainsi la voie à des interactions humain‑machine plus sensibles aux émotions, avec des applications allant de la santé mentale à d'autres services numériques où l'état émotionnel des personnes compte réellement », déclare le professeur Wassim Bouachir.

Reconnaissance internationale dans un environnement hautement compétitif

L'ICLR applique un processus d'évaluation « double blind » particulièrement rigoureux : les articles sont examinés anonymement par plusieurs évaluateurs, qui attribuent des scores et formulent des critiques détaillées. Une phase d'échanges entre auteurs et évaluateurs a ensuite lieu sur la plateforme OpenReview, où les discussions, publiques mais anonymes, sont consultables par la communauté scientifique.

La prochaine édition de l'ICLR se tiendra en avril 2026 au Brésil, réunissant les principaux acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle.

Contrairement à d'autres disciplines, les avancées majeures en informatique et en intelligence artificielle sont principalement publiées dans des actes de conférences internationales plutôt que dans des revues traditionnelles, ce qui confère aux conférences comme l'ICLR un statut d'excellence comparable aux plus grandes revues scientifiques.

Performance remarquable pour une université à distance

Les conférences de cette envergure sont généralement dominées par de grands acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle, issus de l'industrie et de grandes universités, dotés d'infrastructures informatiques très puissantes.

Le modèle présenté à l'ICLR a été développé sur les infrastructures de l'Université TÉLUQ, ce qui illustre la capacité d'une université à distance à produire une recherche de pointe avec des ressources maîtrisées.

L'article est signé par Alaa Nfissi et le professeur Wassim Bouachir, tous deux membres de la Chaire de recherche du Canada sur l'intelligence artificielle pour la prévention du suicide à l'Université TÉLUQ, en collaboration avec le professeur Nizar Bouguila (Université Concordia) et le professeur Brian Mishara (UQAM).

Impact scientifique et institutionnel

« Nous sommes extrêmement fiers de voir les travaux du professeur Bouachir reconnus à l'échelle mondiale », souligne le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'Université TÉLUQ, Marc-André Carle. « Cette publication illustre la capacité de notre université à produire une recherche de pointe, même dans des disciplines où les ressources techniques sont traditionnellement concentrées dans les grands laboratoires universitaires et industriels ».

La présence du nom « Université TÉLUQ » dans les actes de l'ICLR constitue en soi une reconnaissance exceptionnelle. Elle signifie l'intégration dans un cercle scientifique restreint et hautement compétitif.

Les résultats de la recherche sont déjà accessibles publiquement, incluant le code source du modèle d'intelligence artificielle développé. Cette diffusion ouverte permet à la communauté scientifique de réutiliser et d'adapter ce travail dans de futures recherches, ainsi que de l'intégrer à des systèmes d'interaction humain‑machine où la prise en compte des émotions joue un rôle important.

