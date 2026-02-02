Deux étudiants de l'Université TÉLUQ aux Jeux olympiques de Milan Cortina

QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - L'Université TÉLUQ souligne avec fierté la participation de deux membres de sa communauté étudiante aux Jeux olympiques de Milan Cortina, qui se dérouleront du 6 au 22 février prochains.

Félix Roussel est étudiant à l'Université TÉLUQ depuis 2022 à la majeure en informatique. Spécialiste du patinage de vitesse courte piste, il incarne avec brio la possibilité de réaliser des études universitaires à distance tout en évoluant au plus haut niveau sportif.

Photo fournie par l'Alliance Sport-Études (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

L'Université TÉLUQ tient également à souligner le parcours inspirant de Valérie Maltais, ancienne étudiante et aujourd'hui membre de l'équipe olympique canadienne en patinage de vitesse longue piste. Son cheminement démontre que la conciliation sport-études peut être un véritable moteur de réussite scolaire et sportive.

Au total, 12 athlètes membres de l'Alliance Sport-Études ainsi que 30 anciens et anciennes du programme représenteront le Canada à Milan Cortina, témoignant de l'excellence et de la persévérance des athlètes québécois aux études. Par son modèle flexible, l'Université TÉLUQ contribue activement à soutenir les athlètes de haut niveau dans la poursuite de leurs études supérieures, tout en leur permettant de s'engager pleinement dans leur carrière sportive.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

