MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Pendopharm, une division de Pharmascience inc. (Pendopharm), est heureuse d'annoncer que BuccolamMD est désormais disponible au Canada.

Le lancement de Buccolam® représente une étape importante dans le partenariat stratégique avec Neuraxpharm Group (Neuraxpharm), une importante entreprise pharmaceutique européenne spécialisée dans le traitement des troubles du système nerveux central (SNC), dont le siège social est situé à Düsseldorf, en Allemagne.

« Nous sommes fiers d'offrir BuccolamMD aux patients du Canada. Ce lancement témoigne de l'engagement continu de Pendopharm à offrir des médicaments aux patients canadiens », a déclaré Jad Isber, vice-président et directeur général de Pendopharm.

Dr Maximilian von Wülfing, directeur des opérations de Neuraxpharm, a déclaré : « Élargir l'accès aux médicaments en dehors de l'Europe est une priorité clé pour Neuraxpharm. Le partenariat avec Pendopharm pour le lancement de BuccolamMD au Canada renforce non seulement notre présence internationale, mais permet surtout à un plus grand nombre de patients et de professionnels de la santé d'avoir un accès fiable à ce traitement. »

« En tant que médecin, je suis ravie d'apprendre que BuccolamMD sera disponible pour les patients au Canada », a mentionné une spécialiste de la Cumming School of Medicine, Université de Calgary.

À propos de Pendopharm, une division de Pharmascience inc.

Pendopharm, division spécialisée de Pharmascience inc., est une entreprise pharmaceutique canadienne de premier plan. Ses domaines d'expertise incluent la gastroentérologie, la médecine sportive et l'orthopédie, la neurologie et la cardiologie. Pendopharm possède une vaste expérience et expertise pour gérer efficacement son portefeuille de produits en croissance.

Pour plus d'information, veuillez visiter www.pendopharm.com.

© 2026 Pendopharm, division de Pharmascience inc. Tous droits réservés.

À propos de Pharmascience inc.

Pharmascience inc. est l'un des plus grands fabricants pharmaceutiques au Canada, dont le siège social est à Montréal. Pharmascience inc. fournit des médicaments dans plus de 50 pays à travers le monde.

À propos du Groupe Neuraxpharm

Neuraxpharm est une importante entreprise pharmaceutique européenne qui compte environ 1 000 employés. La compagnie développe et commercialise des produits avec une présence directe dans plus de 20 pays européens, deux en Amérique latine, un au Moyen-Orient et en Australie, et à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de partenaires dans plus de 50 pays. Neuraxpharm est soutenue par des fonds conseillés par Permira.

Neuraxpharm fabrique une grande partie de ses produits pharmaceutiques chez Neuraxpharm Pharmaceuticals (anciennement Laboratorios Lesvi) en Espagne.

Pour plus d'information, veuillez visiter https://www.neuraxpharm.com.

PENDOPHARM et son logo sont des marques de commerce déposées de Finchley Recherche et développement Inc., utilisées sous licence. BUCCOLAM est une marque de commerce déposée de Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L., utilisée sous licence.

SOURCE Pendopharm

Pour toute demande médiatique, veuillez communiquer avec [email protected]