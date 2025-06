MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - Pendopharm®, une division de Pharmascience Inc., a conclu une entente de distribution exclusive avec KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: KALV), une société biopharmaceutique mondiale spécialisée dans le développement de traitements oraux novateurs pour les maladies rares. Cette entente accorde à Pendopharm® les droits de gérer l'approbation réglementaire et la commercialisation du sebetralstat, une thérapie orale expérimentale destinée à l'angioœdème héréditaire (AOH) développée par KalVista® au Canada. Les modalités financières de l'entente restent confidentielles.

Le sebetralstat pourrait devenir le tout premier traitement oral à la demande pour les patients atteints d'angioœdème héréditaire (AOH) au Canada. Ce traitement vient répondre à un besoin essentiel chez les patients atteints de cette maladie génétique rare et potentiellement mortelle, caractérisée par des épisodes imprévisibles de gonflements sévères. ¹

« L'AOH peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie des patients en raison de crises soudaines, sévères et potentiellement mortelles de gonflements », mentionne le Dr Stephen Betschel, président du Réseau canadien de l'angioœdème héréditaire. « L'arrivée potentielle de cette nouvelle option thérapeutique serait accueillie favorablement et représenterait une avancée significative dans le traitement de l'AOH au Canada. »

Jad Isber, Vice-président et Directeur général de Pendopharm, a souligné l'engagement de l'entreprise envers les soins aux patients : « Cette collaboration reflète notre mission d'offrir des traitements là où les besoins sont encore insatisfaits. Nous sommes ravis de travailler avec les professionnels de la santé partout au Canada pour garantir l'accès au sebetralstat aux patients qui en ont besoin. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Pendopharm®, dont l'expertise du système de santé canadien et les succès démontrés en commercialisation pharmaceutique en font un partenaire de choix » ajoute Ben Palleiko, directeur général de KalVista®. « Cet accord s'inscrit dans notre mission de rendre sebetralstat accessible à l'échelle mondiale, en tant que tout premier traitement oral à la demande avec le potentiel de transformer la prise en charge de l'AOH. »

About Sebetralstat

Sebetralstat is an investigational oral therapy developed for the on-demand treatment of acute HAE attacks. It is currently under regulatory review in several countries as a potential oral therapy for hereditary angioedema (HAE) ¹

À propos de Sebetralstat

Le sebetralstat est un traitement oral expérimental développé pour traiter les crises aiguës d'angioœdème héréditaire (AOH) à la demande. Il fait actuellement l'objet d'un examen réglementaire dans plusieurs pays en tant que traitement oral potentiel de l'AOH.¹

À propos de l'angiœdème héréditaire (AOH)

L'AOH se manifeste par des épisodes de gonflements sévères (angioœdème) touchant différentes parties du corps, notamment les mains, les pieds, les organes génitaux, l'abdomen, le visage et/ou la gorge. Un gonflement au niveau des voies respiratoires peut entraver la respiration et être mortel. La majorité des personnes atteintes d'AOH présentent un défaut génétique entraînant une carence en C1-inhibiteur, une protéine présente dans le plasma. L'angioœdème héréditaire est également observé chez des personnes dont le taux de C1-inhibiteur est normal, mais dont des défauts génétiques dans d'autres gènes sont à l'origine de l'AOH ².

À propos de Pendopharm

Pendopharm, une division de Pharmascience Inc., est une entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée qui collabore avec divers partenaires afin d'offrir au marché canadien des traitements dans des domaines tels que les maladies rares, la gastroentérologie, la médecine du sport, la neurologie et la cardiologie.

Pour en savoir plus sur Pendopharm, visitez le site : Pendopharm - Entreprise pharmaceutique spécialisée

À propos de Pharmascience Inc.

Pharmascience Inc., dont le siège social est situé à Montréal, figure parmi les plus grands fabricants de produits pharmaceutiques au Canada. Pharmascience distribue des médicaments de haute qualité dans plus de 50 pays et s'appuie sur un modèle de développement agile pour répondre efficacement aux besoins des patients à travers le monde.

Pour en savoir plus sur KalVista®, visitez le site https://www.kalvista.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux via @KalVista et sur LinkedIn.

À propos de KalVista Pharmaceuticals, Inc.

KalVista Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale, engagée dans le développement et la mise à disposition de traitements oraux novateurs qui transforment la vie des personnes atteintes de maladies rares pour lesquelles les besoins médicaux sont importants et non comblés. Son principal produit en développement est le sébétralstat, un traitement oral à la demande conçu pour l'angio-œdème héréditaire (AOH). Le sébétralstat fait actuellement l'objet d'un examen réglementaire par la FDA aux États-Unis. Par ailleurs, des demandes d'autorisation de mise en marché ont été soumises à l'Agence européenne des médicaments ainsi qu'à plusieurs autres autorités réglementaires à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur KalVista Pharmaceuticals, visitez : www.kalvista.com

