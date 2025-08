MONTRÉAL, le 4 août 2025 /CNW/ - Pendopharm, une division de Pharmascience inc., est heureuse d'annoncer la conclusion d'un accord de distribution exclusif avec le Groupe Neuraxpharm (Neuraxpharm), une entreprise pharmaceutique européenne de premier plan spécialisée dans le traitement des troubles du système nerveux central (SNC), dont le siège social est à Düsseldorf, en Allemagne.

Aux termes de cet accord, PendopharmMD sera responsable de la commercialisation de BuccolamMD (solution oromucosale de chlorhydrate de midazolam) au Canada. BuccolamMD est indiqué pour le traitement des crises convulsives prolongées aiguës chez les enfants.

PendopharmMD est heureuse d'annoncer que Santé Canada a récemment approuvé BuccolamMD.

À propos de l'épilepsie

L'épilepsie est un trouble neurologique chronique caractérisé par des crises récurrentes de types et de gravités variés. Ces crises résultent d'une activité électrique anormale dans le cerveau et peuvent être déclenchées par divers facteurs, notamment des anomalies structurelles, une inflammation cérébrale, des blessures physiques, des traumatismes, des infections ou autres causes inconnues. On estime que la cause sous-jacente de l'épilepsie demeure indéterminée jusqu'à 50 % des patients diagnostiqués1.

Près de 1 Canadien sur 100 vit avec l'épilepsie, et environ 13 % d'entre eux sont des enfants et des adolescents. Malgré un traitement par des médicaments antiépileptiques, certains patients peuvent présenter des crises convulsives aiguës prolongées nécessitant une intervention immédiate. Un traitement précoce est essentiel pour éviter l'aggravation et améliorer les résultats pour les patients2,3.

Les benzodiazépines sont considérées comme un traitement de première intention pour la gestion des crises prolongées4. BuccolamMD est une solution oromucosale de midazolam (une benzodiazépine) fournie dans des seringues préremplies, prêtes à l'emploi pour une administration buccale (absorption par la bouche)5.

« Les crises convulsives prolongées chez les patients pédiatriques peuvent avoir des répercussions importantes à court et à long terme », a déclaré le Dr Aris Hadjinicolaou, neurologue pédiatrique au CHU Sainte-Justine. « L'accès à un médicament prêt à l'emploi et homologué pourrait faciliter une intervention rapide lors des crises et réduire le recours aux services médicaux d'urgence. »

« Ce partenariat témoigne de l'engagement de Pendopharm à offrir des médicaments répondant à des besoins médicaux non comblés aux patients canadiens », a déclaré Jad Isber, vice-président et directeur général de PendopharmMD. « Nous avons hâte de collaborer avec les neurologues et pédiatres canadiens pour rendre Buccolam accessible à tous les patients qui pourraient en bénéficier. »

Dr Maximilian von Wülfing, directeur des opérations de Neuraxpharm, a déclaré :

« Grâce à son réseau de partenariats stratégiques à travers le monde, Neuraxpharm s'engage à élargir l'accès à des médicaments de pointe. Notre collaboration avec Pendopharm renforce encore notre position en tant que spécialiste mondial du SNC, en nous permettant de proposer un traitement contre l'épilepsie conçu pour réduire les hospitalisations et offrir un soutien aux patients ainsi qu'à leurs proches. »

À propos de PendopharmMD

Pendopharm, division spécialisée de Pharmascience inc., est une entreprise pharmaceutique canadienne de premier plan offrant aux patients des médicaments novateurs répondant à des besoins médicaux non comblés. Ses domaines d'expertise incluent la gastroentérologie, la médecine sportive et l'orthopédie, la neurologie et la cardiologie. PendopharmMD possède une vaste expérience et expertise pour gérer efficacement son portefeuille de produits en croissance.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.pendopharm.com.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter [email protected].

© 2025 Pendopharm, division de Pharmascience inc. Tous droits réservés.

À propos de Pharmascience inc.

Pharmascience inc. est l'un des plus grands fabricants pharmaceutiques au Canada, dont le siège social est à Montréal. Pharmascience inc. fournit des médicaments de haute qualité dans plus de 50 pays à travers le monde. Sa présence mondiale et son modèle de développement agile permettent de répondre aux besoins des communautés de soins de santé avec des médicaments canadiens de haute qualité.

À propos du Groupe Neuraxpharm

Neuraxpharm est une entreprise pharmaceutique européenne de premier plan dédiée au traitement du système nerveux central (SNC), incluant les troubles psychiatriques et neurologiques. Elle possède une compréhension unique du marché du SNC, avec plus de 40 ans d'expertise

Neuraxpharm innove en permanence, en développant de nouveaux produits et solutions pour répondre aux besoins non satisfaits des patients, et élargit son portefeuille grâce à son pipeline, ses partenariats et ses acquisitions.

L'entreprise compte environ 1 000 employés et développe et commercialise des produits pour le SNC avec une présence directe dans plus de 20 pays européens, deux en Amérique latine, un au Moyen-Orient, un en Australie, et à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de partenaires dans plus de 50 pays à travers le monde. Neuraxpharm est soutenue par des fonds conseillés par Permira.

Neuraxpharm fabrique une grande partie de ses produits pharmaceutiques chez Neuraxpharm Pharmaceuticals (anciennement Laboratorios Lesvi) en Espagne.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.neuraxpharm.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter : [email protected]

PendopharmMD et son logo sont des marques de commerce déposées appartenant à Finchley Recherche et Développement inc.. BuccolamMD est une marque de commerce déposée appartenant à Neuraxpharm, utilisée sous licence par Pendopharm, une division de Pharmascience inc.

