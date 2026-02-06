MONTRÉAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Pendopharm, une division de Pharmascience inc., a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a accordé une autorisation de mise en marché pour Yorvipathᴹᴰ (injection de palopegtériparatide), une thérapie de remplacement de l'hormone parathyroïdienne (PTH) indiquée pour le traitement de l'hypoparathyroïdie chronique chez l'adulte. Yorvipathᴹᴰ a été développé par Ascendis Pharma A/S (NASDAQ : ASND) (« Ascendis »).

Cette approbation fait suite à l'accord de distribution exclusive signé en juillet 2024 entre Pendopharm et Ascendis Pharma, aux termes duquel Pendopharm est responsable de l'approbation réglementaire et de la commercialisation de Yorvipathᴹᴰ au Canada. Le produit est déjà approuvé aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Australie, en Suisse, en Israël et au Japon. Il est également en cours d'examen réglementaire ou en développement dans d'autres marchés à l'échelle mondiale.

Pendopharm collabore étroitement avec des partenaires clés afin d'assurer une transition harmonieuse vers la disponibilité commerciale et de soutenir les efforts visant à obtenir une couverture par les régimes publics et privés d'assurance médicaments.

Une étape importante pour les patients au Canada

« L'approbation de Yorvipathᴹᴰ par Santé Canada représente un moment déterminant pour les Canadiens vivant avec une hypoparathyroïdie chronique, » a déclaré Dre Aliya Khan, experte canadienne de premier plan en hypoparathyroïdie et professeure clinicienne en médecine à l'Université McMaster. « Il existe depuis longtemps un besoin de nouvelles options thérapeutiques au Canada, et ce produit constitue un pas important vers la satisfaction de ce besoin. »

Un engagement envers l'innovation et l'accès des patients

« Avec l'approbation d'aujourd'hui, Pendopharm est fière d'avoir franchi une étape majeure en mettant à la disposition des patients canadiens une thérapie innovante qu'ils attendent depuis beaucoup trop longtemps, » a déclaré Jad Isber, vice-président et directeur général de Pendopharm. « Nous avons hâte de collaborer avec les endocrinologues canadiens et l'ensemble de la communauté médicale afin de garantir que tous les patients admissibles puissent avoir accès à ce traitement. »

« Nous sommes ravis de voir ce jalon significatif être atteint au Canada, » a ajouté Roy Khoury, vice-président et responsable des marchés internationaux chez Ascendis Pharma. « Notre partenariat avec Pendopharm continue de faire progresser notre mission commune : offrir des innovations porteuses de sens aux patients vivant avec une hypoparathyroïdie chronique partout dans le monde. »

À propos de Pendopharm

Pendopharm, une division de Pharmascience inc., est une importante société pharmaceutique canadienne spécialisée dans l'offre de médicaments innovants répondant à des besoins médicaux non comblés. Ses domaines d'expertise comprennent les maladies rares, la gastroentérologie, la médecine sportive et l'orthopédie, la neurologie et la cardiologie. Pendopharm possède une vaste expérience dans la gestion et la croissance de son portefeuille de produits spécialisés.

À propos de Pharmascience inc.

Pharmascience inc. est l'un des plus grands fabricants pharmaceutiques au Canada, dont le siège social est situé à Montréal. L'entreprise fournit des médicaments de haute qualité dans plus de 50 pays. Son empreinte internationale et son modèle agile de développement commercial soutiennent les communautés de soins de santé grâce à des traitements fiables, fabriqués au Canada et conçus pour répondre à l'évolution des besoins des patients.

À propos d'Ascendis Pharma A/S

Ascendis Pharma est une société biopharmaceutique mondiale spécialisée dans l'utilisation de sa plateforme innovante de technologie TransConᴹᴰ pour apporter une différence significative aux patients. Guidée par ses valeurs fondamentales - Patients, Science et Passion - et par son modèle d'innovation, Ascendis applique la technologie TransConᴹᴰ pour développer de nouvelles thérapies ayant un potentiel de meilleure-en-classe et répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Ascendis est basée à Copenhague, au Danemark, et possède des installations supplémentaires en Europe et aux États-Unis.

À propos de Yorvipathᴹᴰ (Injection de palopegtériparatide)

Yorvipathᴹᴰ (palopegteriparatide, développé sous le nom de TransConᴹᴰ PTH) est un promédicament administré une fois par jour permettant une libération prolongée de la PTH active. Il a été approuvé dans l'Union européenne comme traitement de remplacement de l'hormone parathyroïdienne chez les adultes atteints d'hypoparathyroïdie chronique¹⁵, et aux États-Unis pour le traitement de l'hypoparathyroïdie chez l'adulte¹³. Le traitement doit être initié et suivi par des médecins ou des professionnels de santé qualifiés ayant une expertise dans le diagnostic et la prise en charge de l'hypoparathyroïdie.

À propos de l'hypoparathyroïdie

L'hypoparathyroïdie est un trouble endocrinien causé par un déficit en PTH circulante, l'hormone régulant principalement l'homéostasie du calcium et du phosphate. L'hypoparathyroïdie chronique, définie comme persistant plus de 12 mois après une chirurgie, selon les lignes directrices du Second International Workshop de 2022, peut entraîner des complications graves telles que l'irritabilité neuromusculaire, une dysfonction rénale, des calcifications et des troubles cognitifs. La majorité des cas (70-80 %) sont d'origine post-chirurgicale; les autres peuvent être d'origine auto-immune, idiopathique ou génétique.

