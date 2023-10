Un projet mixte qui se distingue par son caractère architectural unique, ses espaces de vie intégrés et son emplacement stratégique.

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le 26 octobre dernier, Groupe HD, Omnia Technologies et Kastello Immobilier ont célébré l'inauguration d'un important projet résidentiel à usage mixte situé dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Composé de deux bâtiments distincts unis par un même esthétisme architectural, ce projet intégré combinera la construction d'un bâtiment de 270 unités en copropriété, le Momento - Condominiums et d'un complexe d'habitation de 280 unités locatives, le Elan - Habitats locatifs.

De gauche à droite : Richard Jutras, vice-président construction & développement immobilier chez Omnia Technologies, Jean-François Beaulieu, président de Omnia Technologie, Guillaume Denis, directeur placements privés chez Gestion THAP, Danny Galimi, chef de la direction financière et associé chez Groupe HD, Jean-Philippe Hébert, co-président de Groupe HD, Thomas Dufour, co-président de Groupe HD, Mathieu Colette, associé et vice-président immobilier de Kastello Immobilier et Éric Fortin, président de Kastello Immobilier. (Groupe CNW/Groupe HD)

« Ce projet arrive à un moment crucial, où l'offre de logements atteint des niveaux historiquement bas. Nous sommes profondément fiers de jouer un rôle déterminant dans la transformation du Quartier olympique en proposant des unités d'habitation accessibles et de grande qualité à la communauté de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. » Thomas Dufour - Co-président de Groupe HD

Vivre au cœur de l'accessibilité

Judicieusement situé à quelques pas de la station de métro Assomption, de trois stations BIXI, de plusieurs arrêts d'autobus et d'une future station du REM de l'Est, le projet Momento/Elan adhère aux principes TOD (Transit Oriented Development). Grâce à cette offre de transports en commun variés et de proximité, les résidents pourront accéder à toutes les commodités et services tels que les attractions et parcs entourant le Stade Olympique, les restaurants et commerces de quartier, les institutions scolaires avoisinant et d'un centre hospitalier d'importance. La présence de bornes électriques et d'espaces à vélo dans les stationnements encourageront également les résidents à opter pour des transports responsables et écologiques.

« Nous sommes ravis de lancer le chantier de ce projet d'envergure au cœur du Quartier olympique. Avec son design architectural unique, ses aménagements de qualité, et son emplacement stratégique, ce projet offre une opportunité exceptionnelle aux futurs résidents de vivre une expérience résidentielle inégalée dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est notre façon de contribuer à un avenir meilleur et durable pour cette communauté dynamique. » Jean-François Beaulieu - Président chez Omnia Technologies.

Habiter un site végétalisé

L'aménagement de ce nouveau projet a été minutieusement conçu avec une perspective de végétalisation et de verdissement, témoignant d'un engagement à respecter l'environnement en contribuant à enrichir l'équilibre écologique du quartier. À travers une approche axée sur la durabilité, ce nouveau projet propose la végétalisation de près de 50% de la superficie du terrain qui se concrétisera par une cour intérieure verdoyante comprenant des arbres à grand déploiement, des toits végétalisés et des terrasses vertes. Cette démarche permet non seulement de créer de nouveaux espaces verts pour les résidents, mais aussi de participer activement à l'enrichissement de la trame verte de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Profiter d'une vie en communauté

Le Momento et l'Elan incarnent une vision d'habitat novatrice et attentionnée, façonnée pour garantir le bien-être et le confort de leurs résidents. Les logements se distinguent par leur design moderne, leur luminosité, ainsi que par l'ergonomie qui préserve l'intimité et l'élégance. Les nombreux espaces communs, tels que la salle de sport, le lounge, l'espace de co-travail et la piscine, ont été pensés pour favoriser la création d'une communauté dynamique et unis, offrant une qualité de vie inégalée. De plus, les deux superbes terrasses aux toits offrent des panoramas saisissants, avec des vues imprenables sur le Stade Olympique et le centre-ville de Montréal.

« Kastello Immobilier est un bureau d'investissement familiale québécois qui est très fier de contribuer à offrir des logements dans un secteur en aussi forte demande avec un horizon de détention à long terme. Non seulement partenaire financier dans le projet, mais également futur gestionnaire de l'immeuble, Kastello assurera un service de grande qualité aux futurs occupants du projet Elan - Habitats locatifs. » Mathieu Collette - Associé et vice-président immobilier de Kastello Immobilier

Le projet Momento/Elan a obtenu une Certification Or dans la catégorie Développement immobilier - Projet à découvrir et a été récompensé du Lauréat Prix du Public dans la catégorie Développement et Construction lors de la remise des Grands Prix du Design - 16e édition.

momentocondos.ca

elanlocatif.ca

Résumé du projet

Investissement : 190 millions de dollars

Unités : 270 condominiums et 280 logements locatifs

Développeurs : Groupe HD et Omnia Technologies

Partenaire financier : Kastello Immobilier

Architectes : Simard Architecture

Designer : ACT Design

Entrepreneur général : Omnia Technologies

À propos des partenaires

Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets immobiliers d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités. À ce jour, l'entreprise participe à une douzaine de projets totalisant plus de 3 000 unités résidentielles réparties entre copropriétés et immeubles multi-locatifs. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. groupehdimmobilier.ca

Omnia Technologies

Depuis plus de 35 ans, OMNIA se spécialise dans la construction et le développement de projets résidentiels, industriels et commerciaux de grande envergure. Dirigée par Jean-François Beaulieu et son équipe de professionnels chevronnés, OMNIA se démarque par son service courtois, son expertise 360 et la qualité du travail effectué avec, à cœur, les besoins de sa clientèle. L'entreprise totalise aujourd'hui des millions de pieds carrés construits ainsi que plus d'un milliard de dollars en développement. Son portfolio diversifié de projets inclut, entre autres : Imperia Condos, Enticy Condos, Eli Condos, Snowdon. omniatechnologies.com

Kastello Immobilier

Kastello est une société d'investissement familiale dotée d'une expertise en développement immobilier. Elle a été fondée en 2018 par la famille Fortin de Couche-Tard, un nom bien ancré dans le paysage entrepreneurial du Québec. Sa filiale Kastello Immobilier inc. se spécialise dans l'investissement immobilier résidentiel, plus spécifiquement dans l'acquisition, le développement en partenariat avec des développeurs immobiliers et la gestion de ses immeubles résidentiels locatifs. Son parc immobilier se constitue principalement d'immeubles résidentiels locatifs avec un objectif de détention à long terme. kastello.ca

