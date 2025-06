MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - Groupe HD, en partenariat avec Kastello Immobilier et CPD Immobilier, amorce le redéveloppement du site situé au 2601, rue Jarry Est, au cœur du quartier Saint-Michel à Montréal.

Le projet prévoit la construction d'un complexe résidentiel de 6 étages, comprenant 380 logements locatifs ainsi que plus de 20 000 pieds carrés d'espaces commerciaux. L'investissement de plus de 150 millions de dollars s'inscrit dans une dynamique de requalification du secteur, marquée par une densification planifiée et une demande soutenue en logements de qualité, bien desservi.

Projet du 2601, rue Jarry Est par Groupe HD, Kastello and CPD Immobilier. (Groupe CNW/Groupe HD)

« En misant sur le potentiel de ce secteur, Groupe HD s'engage encore une fois à façonner des environnements de vie durables, en cohérence avec l'évolution des quartiers et de ceux et celles qui les habitent », affirme Thomas Dufour, co-président de Groupe HD.

Situé à proximité du parc Frédéric-Back, du Cirque du Soleil et de la TOHU, le site se trouve également à distance de marche de la station de métro Saint-Michel. Il bénéficie d'un emplacement stratégique, bien connecté au réseau de transport collectif (autobus, BIXI, REV) et offre un accès à divers services de proximité, dont des commerces essentiels, des établissements scolaires et des services de santé.

« Kastello Immobilier est heureux de participer au développement d'un projet qui propose un milieu de vie de qualité dans un secteur en pleine transformation, tout en intégrant près d'une quarantaine de logements abordables », souligne Mathieu Colette, associé et vice-président immobilier chez Kastello Immobilier.

Le projet vise une requalification à long terme du secteur et propose une mixité d'usages en cohérence avec les orientations d'aménagement de l'arrondissement. Les travaux de construction seront réalisés par Construction Praxis, la division construction de Groupe HD. Le chantier devrait débuter à la fin de l'année 2025.

« CPD immobilier est ravi de s'associer à Groupe HD et Kastello pour un nouveau projet résidentiel au 2601, rue Jarry Est. Cette nouvelle collaboration marque une étape importante dans notre engagement commun à bâtir des milieux de vie durables, innovants et à échelle humaine », indique Alexandra Kau, présidente de CPD Immobilier.

Ce partenariat marque une étape importante dans l'évolution du quartier Saint-Michel, en intégrant une nouvelle offre résidentielle et commerciale adaptée aux besoins actuels et futurs de la communauté.

Résumé du projet

Investissement : 150 millions de dollars

Développeur : Groupe HD

Partenaire financier : Kastello et CPD Immobilier

Prêteur : Otéra Capital (CDPQ)

Entrepreneur général : Construction Praxis

Architectes : NEUF Architectes

À propos de Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités. À ce jour, l'entreprise est engagée dans une vingtaine de projets totalisant plus de 7000 unités résidentielles, réparties entre copropriétés, immeubles multi-locatifs et résidences privées pour aînés. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Forte d'une équipe de 60 professionnels, l'entreprise compte actuellement plus de 3.0 milliards d'actifs sous gestion.

Pour plus d'informations, consultez groupehdimmobilier.ca.

À propos de Kastello

Kastello est une société d'investissement familiale dotée d'une expertise en développement immobilier. Elle a été fondée en 2018 par la famille Fortin de Couche-Tard, un nom bien ancré dans le paysage entrepreneurial du Québec. Sa filiale Kastello Immobilier se spécialise dans l'investissement immobilier résidentiel, plus spécifiquement dans l'acquisition, le développement en partenariat avec des développeurs immobiliers et la gestion de ses immeubles résidentiels locatifs. Son parc immobilier se constitue principalement d'immeubles résidentiels locatifs avec un objectif de détention à long terme.

Pour plus d'informations, consultez kastello.ca.

À propos de CPD Immobilier

CPD est une société immobilière privée en pleine croissance, qui développe, acquiert et gère des centres commerciaux dans la grande région de Montréal, ainsi qu'à Ottawa et à Toronto. Forte d'une expérience de plus de 40 ans, CPD a débuté en tant que détaillant avant de se transformer en développeur et investisseur immobilier. Avec son siège social situé à Montréal, CPD détient aujourd'hui un portefeuille diversifié. En plus de son expertise dans les centres commerciaux, CPD agit également comme un ''family office'' immobilier, investissant stratégiquement dans des projets résidentiels locatifs. Cette approche permet à l'entreprise de gérer ses actifs avec une vision patrimoniale, tout en générant une croissance durable.

Pour plus d'informations, consultez cpd-developments.com.

