MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - Un important partenariat a été conclu entre Groupe HD et Fondaction pour l'acquisition d'un terrain de plus de 210 000 pi², situé au 5600, rue Sherbrooke Est, au cœur du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Thomas Dufour, Co-Président de Groupe HD souligne : « Cette acquisition représente à ce jour l'une des transactions les plus marquantes et prometteuses pour notre organisation. Nous sommes profondément reconnaissants envers notre partenaire Fondaction pour sa confiance et son soutien dans la réalisation de projets d'envergure comme celui de la rue Sherbrooke. »

S'étendant de la rue Sherbrooke à la rue Chauveau, ce vaste site accueillera un projet résidentiel intégré de près de 1200 unités, représentant un investissement total de plus de 425 millions de dollars. Conçu en cohérence avec les orientations du Programme particulier d'urbanisme (PPU) Assomption Nord de la Ville de Montréal, le projet misera sur une mixité résidentielle inclusive, des espaces verts de qualité et une densification harmonieuse, contribuant activement à la revitalisation du secteur.

Le projet comptera plus de 15 % d'unités abordables - soit environ 180 logements - et visera la certification écoresponsable LEED Or.

Le développement se déploiera en deux grandes phases, afin d'assurer une intégration cohérente et progressive au tissu urbain. La réalisation sera assurée par Construction Praxis, la division construction de Groupe HD, dont l'expertise repose sur l'innovation, la performance et une exécution rigoureuse à grande échelle.

Chad Ruel, directeur de portefeuille principal, immobilier à Fondaction précise « Fondaction est fier de s'associer au Groupe HD pour contribuer à la revitalisation et à la densification de ce secteur stratégique de l'Est de Montréal. Au cœur d'un réseau de mobilité durable, ce projet d'envergure mise sur une mixité résidentielle inclusive et vise la certification environnementale LEED Or. Ceci s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'investissement immobilier axée sur la durabilité. »

Ce partenariat entre Groupe HD et Fondaction s'inscrit dans une vision commune : créer des milieux de vie durables, accessibles et porteurs de sens. Ce projet vise à répondre concrètement aux besoins actuels et futurs des communautés locales, tout en contribuant à façonner un environnement urbain à la hauteur des aspirations collectives.

Résumé du projet

Investissement: 425 millions de dollars

Développeur: Groupe HD

Partenaire financier: Fondaction

Prêteur : Desjardins - Groupe Financement Immobilier

Entrepreneur général : Construction Praxis

Architectes : NEUF Architectes

Aménagement paysager: BC2

À propos de Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités. À ce jour, l'entreprise est engagée dans une vingtaine de projets totalisant plus de 7000 unités résidentielles, réparties entre copropriétés, immeubles multi-locatifs et résidences privées pour aînés. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Forte d'une équipe de 60 professionnels, l'entreprise compte actuellement plus de 3.0 milliards d'actifs sous gestion.

Pour plus d'informations, consultez groupehdimmobilier.ca

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,99 milliards de dollars au 30 novembre 2024 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques.

Pour plus d'informations, consultez

Pour plus d'informations sur cette transaction et sur les projets futurs, veuillez contacter : Isabelle Drolet, Directrice Marketing et Commercialisation, (514) 775-4758, [email protected], Groupe HD, 1751, rue Richardson, Suite 5.109, Montréal, Qc H3K 1G6, groupehdimmobilier.ca