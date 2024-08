MONTRÉAL, le 19 août 2024 /CNW/ - Groupe HD, en partenariat avec Fondaction, annonce l'acquisition d'un terrain de 72 000 pi² situé au 1855 avenue Dollard, à proximité de l'intersection du boulevard Newman à LaSalle. Cette transaction vise à revitaliser l'ancien site commercial d'un concessionnaire automobile en projet multifamilial de 155 unités d'habitation.

Projet réalisé en partenariat avec Groupe HD et Fondaction. (Groupe CNW/Groupe HD)

Le projet s'inscrit dans les objectifs de transition écologique de l'arrondissement LaSalle, répondant à plusieurs de ses critères, tels que l'augmentation du verdissement du site, la construction et l'aménagement durable du bâtiment et du site, ainsi que la gestion écoresponsable des stationnements. Ce projet vise à obtenir la certification LEED et à atteindre un rendement énergétique 40 % supérieur au CNÉB, garantissant ainsi une performance environnementale élevée qui offrira un environnement de vie de qualité pour les futurs résidents.

Engagés dans une démarche de développement durable et social, les partenaires ont confirmé l'inclusion de 16 logements abordables au projet. Pour assurer une diversité parmi les personnes et familles qui bénéficieront de ces unités abordables, ces habitations comprendront des studios, des appartements d'une, deux et trois chambres, et seront offertes à un prix de 20 % à 30 % inférieur au marché. Cette initiative vise à créer un impact significatif en répondant aux besoins pressants de logements neufs, abordables et de qualité auprès de la communauté de LaSalle.

Thomas Dufour, co-président de Groupe HD confirme : « Ce nouveau projet reflète à la fois nos valeurs en matière de responsabilité sociale et de construction durable. En collaborant avec Fondaction, nous contribuons à l'effort collectif visant à offrir plus de logements de qualité, incluant des unités abordables, en contexte de pénurie. Cette démarche s'inscrit dans notre vision d'un développement urbain inclusif et durable. »

Pour Marc-André Binette, chef adjoint à l'investissement chez Fondaction, « ce projet s'inscrit dans la stratégie de Fondaction en matière d'immobilier durable et d'adaptation aux changements climatiques, notamment par sa performance sur le plan de l'efficacité énergétique et ses standards LEED. De plus, la transformation immobilière qui intégrera le verdissement de ce terrain presque entièrement pavé réduira les îlots de chaleur tout en augmentant le ratio d'espaces verts en milieu urbain. »

Le début de la construction du projet est prévu à l'hiver 2025. Le bâtiment de 5 étages comprendra deux étages de stationnements souterrains incluant des bornes de recharge électriques, des espaces à vélo et une station de nettoyage pour animaux ainsi que de nombreux espaces communs tels qu'un très vaste lobby, un espace collaboratif, un lounge, une salle d'entraînement, une terrasse au toit avec piscine et une cour aménagée.

Résumé du projet

Investissement: 55 millions de dollars

Développeur: Groupe HD

Partenaire financier: Fondaction

Prêteur : Desjardins

Entrepreneur général : Construction Praxis

Architectes: NEUF Architect(e)s

Aménagement paysager: BC2

À propos des partenaires

Groupe HD

Entreprise québécoise, Groupe HD se spécialise dans l'investissement, le développement, la construction résidentielle et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets immobiliers d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités. À ce jour, l'entreprise participe à de nombreux développements totalisant près de 4,000 unités résidentielles réparties entre copropriétés et immeubles multi-locatifs pour une valeur surpassant les 1.75 milliard de dollars. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,77 milliards de dollars au 31 mai 2024 investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

Pour plus d'informations sur cette transaction et sur les projets futurs, veuillez contacter : Isabelle Drolet, Directrice marketing et communication, (514) 775-4758, [email protected]; Groupe HD, 1751, rue Richardson, Suite 5 109, Montréal, Qc H3K 1G6, groupehdimmobilier.ca