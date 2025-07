CONDAMNATION D'OUMAIMA CHOUAY APRÈS L'INSCRIPTION D'UN PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

MONTRÉAL, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, à la Cour du Québec, Oumaima Chouay a plaidé coupable à un chef d'accusation pour participation aux activités d'un groupe terroriste, à savoir l'EIIS. Mme Chouay est la première personne à avoir été déclarée coupable pour avoir apporté, en tant qu'épouse, un soutien de nature familiale à un groupe terroriste.

Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) ainsi que l'avocat de Mme Chouay ont présenté une recommandation conjointe sur la peine. Mme Chouay a été condamnée à un jour d'incarcération, qui s'ajoute aux 110 jours passés en détention avant le procès, assortie d'une ordonnance de probation de trois ans et de diverses conditions. Elle doit notamment éviter tout contact direct ou indirect avec des personnes ou des groupes liés à l'extrémisme et devra continuer de participer à une thérapie favorisant la dépolarisation.

Dans un exposé conjoint des faits déposé à la Cour, Mme Chouay a reconnu s'être rendue en Syrie pour rejoindre les rangs de l'EIIS, en sachant qu'elle devrait épouser un combattant de l'EIIS et élever des enfants selon la doctrine de l'EIIS. Mme Chouay n'est pas soupçonnée d'avoir participé directement à des activités terroristes, à savoir des combats réels.

Placée en détention préventive et assujettie à des conditions strictes de mise en liberté sous caution depuis janvier 2023, Mme Chouay a également suivi des séances de dépolarisation. Des experts indépendants en psychiatrie et en psychologie spécialisés en matière de terrorisme ont évalué les progrès réalisés par Mme Chouay au cours des trente derniers mois et demi et conclu que le risque de récidive et de dangerosité est très faible. L'Équipe intégrée de la sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada partage l'évaluation selon laquelle elle ne présente pas de risque important pour la société canadienne.

George Dolhai, directeur des poursuites pénales, a déclaré ce qui suit : « La peine recommandée prend en considération les gestes posés tôt et en continu par Mme Chouay pour manifester ses remords, assumer sa responsabilité, s'engager à apporter des changements profonds et rejeter l'idéologie extrémiste. Ces gestes ont été démontrés et évalués de manière indépendante. Cela répond au but premier qui est de protéger la communauté. »

Le Service des poursuites pénales du Canada est une organisation nationale chargée de poursuivre les infractions relevant de la compétence fédérale, sans influence indue et dans le respect de l'intérêt public. Le SPPC est également chargé de fournir des conseils en matière de poursuites aux organismes d'application de la loi partout au Canada.

www.ppsc-sppc.gc.ca

(English version available)

SOURCE Service des poursuites pénales du Canada

RENSEIGNEMENTS : Relations avec les médias, 613-954-7803, [email protected]