MARKHAM, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Les résidents de Markham auront bientôt accès à davantage d'endroits où se promener et faire de l'exercice, grâce à un nouveau partenariat de financement entre le gouvernement du Canada et la Ville de Markham. Dans le cadre d'un investissement combiné de plus de 2,2 millions de dollars, la Ville de Markham construira environ neuf kilomètres de pistes cyclables protégées, ce qui permettra d'améliorer sept rues :

la promenade Allstate, entre Valleywood Drive et l'autoroute 7;

la route Calvert, entre l'avenue Woodbine et l'avenue Warden;

la route Carlton, entre la route Kennedy et la route McCowan;

la route Clegg, entre la route Rodick et le boulevard South Town Centre;

la rue Ferrier, entre Gibson Drive et l'avenue Steeles;

l'avenue Gillingham et la rue Elson, entre Hillcroft Drive et la route Markham;

la rue principale de Markham, entre l'avenue Parkway et Bullock Drive et la 16e avenue.

Les travaux liés à ce projet consistent à reconfigurer les voies de circulation pour accueillir les cyclistes et à ajouter des marquages au sol et des panneaux de signalisation afin d'assurer la sécurité des usagers et de favoriser une meilleure expérience de transport actif dans la collectivité. Ces améliorations s'inscrivent dans le cadre du réseau cyclable prioritaire et du Plan directeur de transport actif de Markham.

Le transport actif favorise des collectivités plus équitables, dynamiques et agréables à vivre. Il permet de réduire la pollution sonore et d'améliorer la qualité de l'air. Il contribue également à la lutte contre les changements climatiques au Canada grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« Pour bon nombre de résidents de Markham, le vélo est un moyen de transport important. L'ajout de nouvelles pistes cyclables sur les routes de la Ville facilitera les déplacements des cyclistes et les rendra plus sécuritaires, ce qui encouragera davantage de personnes à enfiler leur casque et à se rendre à destination à vélo. En soutenant des projets de transport actif comme celui-ci partout au pays, le gouvernement fédéral aide les collectivités à réduire leurs émissions de carbone, à promouvoir des modes de vie sains et à réduire la congestion routière. »

L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Markham--Thornhill

« Il est essentiel pour l'avenir de Markham de créer des moyens de transport plus sûrs et à faibles émissions de carbone dans nos collectivités. Ces nouvelles pistes cyclables protégées offriront aux résidents davantage de choix en matière de transport, favoriseront un mode de vie plus sain, contribueront à réduire les émissions et rendront la collectivité plus dynamique. Notre gouvernement fédéral continue d'investir dans des infrastructures qui améliorent la vie quotidienne des familles de Markham. »

L'honorable Helena Jaczek, députée de Markham--Stouffville

« Markham continue d'offrir un éventail d'options de transport sûres et durables. Cet investissement dans de nouvelles pistes cyclables protégées permettra aux personnes de tous âges d'être actives grâce à l'utilisation de moyens de transport à faibles émissions de carbone pour se déplacer et renforcera les liens avec nos quartiers. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son partenariat et son engagement commun à créer des collectivités plus saines et mieux reliées. »

Frank Scarpitti, maire de la Ville de Markham

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 335 000 $ dans le cadre du Fonds pour le transport actif. La Ville de Markham contribue à hauteur de 890 000 $.

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à prolonger des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein leur collectivité. Les options de transport actif comprennent la marche, la bicyclette et les aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine, comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et communautés autochtones.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et prolonger ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Programme de mise en œuvre des infrastructures de transport actif de Markham

https://yourvoicemarkham.ca/active-transportation-facilities (en anglais seulement)

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ville de Markham, [email protected], 905-477-5530