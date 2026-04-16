OTTAWA, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - La pêche à la morue est au cœur de l'identité des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador, et la pêche à des fins alimentaires contribue à renforcer le lien culturel profond qui unit l'identité provinciale à la morue et à la mer.

Aujourd'hui, Pêches et Océans Canada (MPO) a publié le rapport « Ce que nous avons entendu », qui résume les résultats du sondage de 2025 sur la pêche à des fins alimentaires. Lancé à l'automne 2025 par l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, ce sondage a enregistré le taux de participation le plus élevé jamais observé pour un sondage mené par le MPO. En effet, plus de 9 500 questionnaires ont été remplis et plus de 100 contributions écrites ont été reçues.

La participation a été majoritairement locale, avec 95 % des répondants résidant à Terre-Neuve-et-Labrador. Presque tous les répondants ont déclaré pratiquer la pêche à des fins alimentaires, et ce, souvent plusieurs fois par saison.

Le rapport « Ce que nous avons entendu » met en évidence plusieurs thèmes clés.

L'importance de la pêche en tant que source de nourriture a été citée comme étant la principale raison de la participation à la pêche.

Les répondants ont exprimé un vif intérêt à l'égard du renforcement de l'accès et de la flexibilité, notamment grâce à l'augmentation du nombre de jours de pêche et à la révision des dates de saison, ce qui leur permettrait de pêcher lorsque les conditions météorologiques sont les plus favorables.

Ils ont également manifesté une bonne connaissance des trois stocks distincts et de leur état, et ont manifesté un soutien important en faveur de mesures de gestion directement liées à la santé de chaque stock.

Bon nombre d'entre eux se sont également prononcés en faveur de modifications des mesures de gestion actuelles, dont les limites de prise et les restrictions relatives au nombre de bateaux.

L'importance culturelle de cette activité a également été soulignée, la quasi-totalité des participants ayant insisté sur la nécessité de garantir que cette pêche reste accessible aux générations futures.

Le MPO remercie tous les participants pour leur temps, leurs commentaires et leurs témoignages. Ces contributions, combinées aux meilleures données scientifiques disponibles, guideront la planification et la prise de décisions relatives à la pêche à des fins alimentaires pour 2026 et les années suivantes.

Pour lire le rapport « Ce que nous avons entendu », consultez la page suivante: Sondage sur la pêche sur la pêche de subsistance à Terre-Neuve-et-Labrador - Rapport sur ce que nous avons entendu

Citations

« Merci à tous ceux qui ont participé à ce sondage. Plus de 9 500 personnes y ont répondu, ce qui représente le taux de participation le plus élevé jamais enregistré pour un sondage du MPO et témoigne de l'importance que revêt la pêche alimentaire pour les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador. Vos idées, combinées aux meilleures données scientifiques disponibles, nous aideront à planifier la saison de pêche à des fins alimentaires pour 2026 et les années suivantes. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

Au total, 96 % des répondants avaient déjà pratiqué la pêche à des fins alimentaires.

Les personnes interrogées ont souligné l'importance de la durabilité, et 95 % d'entre elles ont indiqué qu'il fallait veiller à ce que cette pêche demeure accessible pour les générations futures.

Les participants ont dit avoir une bonne connaissance des trois stocks et de leur état, et ont manifesté un soutien important en faveur de mesures de gestion directement liées à l'état des stocks dans certaines zones précises.

Parmi les participants, 84 % ont exprimé le souhait que la saison de pêche soit plus longue.

Bien que 46 % d'entre eux s'opposent à la mise en place de mesures de déclaration, 86 % sont favorables à l'instauration d'un système de déclaration obligatoire s'il en résulte une augmentation des possibilités de pêche.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]