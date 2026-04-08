VANCOUVER, BC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Depuis des millénaires, le saumon chinook façonne l'identité de la Colombie-Britannique. Il assure la subsistance des communautés côtières et intérieures, et fait partie intégrante des traditions culturelles et spirituelles des Autochtones. Le gouvernement du Canada reste déterminé à protéger et à rétablir les populations de saumon sauvage du Pacifique pour les générations futures grâce à une gestion fondée sur la science, à des partenariats solides et à des investissements soutenus dans la conservation.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a annoncé une nouvelle étape visant à renforcer la conservation et le rétablissement à long terme du saumon sauvage du Pacifique grâce à la généralisation du marquage de masse pour l'étendre à tous les saumons chinooks issus des écloseries du MPO dans le sud de la Colombie-Britannique.

Le marquage des saumons du Pacifique issus d'écloseries par l'ablation de la nageoire adipeuse permet d'identifier chaque poisson et de le distinguer des stocks sauvages. La capacité à distinguer avec précision les saumons du Pacifique d'écloserie des saumons sauvages est importante pour la gestion des pêches, l'exploitation des écloseries, la recherche scientifique et l'atteinte des objectifs de conservation. Le marquage des saumons chinooks d'écloserie est une pratique courante dans de nombreux États bordant le Pacifique, dont l'État de Washington, l'Alaska, l'Oregon et la Californie. Le Canada marque actuellement une partie, mais pas la totalité, de ses saumons chinooks d'écloserie.

Dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP), le gouvernement du Canada a réalisé des investissements ciblés pour intensifier la recherche scientifique et la surveillance, et pour améliorer les pratiques mises en œuvre dans les écloseries de saumon du Pacifique. Ces investissements ont également permis à Pêches et Océans Canada d'accroître sa capacité à marquer le saumon chinook d'écloserie à plus grande échelle, grâce à l'utilisation d'équipements et de techniques spécialisés de « marquage de masse ». Grâce au renouvellement de l'ISSP, financée à hauteur de 412,9 millions de dollars, de nouveaux investissements seront réalisés pour accroître encore davantage la capacité de marquage de masse, dans le but de marquer tous les saumons chinooks d'écloserie produits par le MPO dans le sud de la Colombie-Britannique.

Citations

« Le saumon du Pacifique occupe une place centrale dans le tissu culturel, écologique et économique de la côte ouest du Canada. L'expansion du marquage de masse nous permet d'approfondir nos connaissances scientifiques, en dressant un portrait plus précis des populations de saumons sauvages et du rendement de nos écloseries. Cette initiative favorise une meilleure gestion des populations, peut contribuer à la diversité génétique et constitue l'un des investissements réalisés afin que ces remontées de saumons sauvages aient les meilleures chances possibles de se rétablir et de perdurer à long terme. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

Le marquage de masse consiste à marquer un grand nombre de saumons élevés en écloserie en procédant à l'ablation de leur nageoire adipeuse, ce qui permet d'identifier facilement les saumons issus d'écloseries. L'ablation de cette petite nageoire dorsale, située juste au-dessus de la queue, n'affecte ni la survie ni la santé des poissons.

En identifiant clairement les poissons d'écloserie, le marquage de masse contribue à protéger la diversité génétique des populations de saumons sauvages du Pacifique grâce à l'amélioration des pratiques de gestion des écloseries. Il renforce la capacité à surveiller la présence et la répartition des poissons d'écloserie en facilitant leur retrait sélectif par la pêche, et l'amélioration des pratiques de gestion des écloseries limite l'interaction et le croisement avec les stocks sauvages dans les frayères.

Le marquage du saumon chinook contribue également à améliorer la surveillance et l'évaluation des stocks en fournissant de meilleures données sur les poissons sauvages et d'écloserie, et peut faciliter la mise en place de pêches plus sélectives qui ciblent les poissons d'élevage en évitant les stocks sauvages vulnérables.

Pêches et Océans Canada mène des travaux sur le marquage de masse depuis plusieurs années, et l'expérience acquise servira de base à l'intensification des efforts à court terme. Les renseignements recueillis grâce à la mise en œuvre de programmes de marquage de masse peuvent être utilisés à de nombreuses fins importantes, notamment pour faciliter le rétablissement des stocks, la recherche scientifique, la gestion des pêches et les activités des écloseries.

Environ 40 % des saumons chinooks élevés dans les écloseries du sud de la Colombie-Britannique sont actuellement marqués. D'ici 2027, Pêches et Océans Canada compte augmenter sa capacité de marquage de masse afin de marquer environ 90 % des saumons chinooks provenant des écloseries gérées par le MPO dans le sud de la Colombie-Britannique. Les travaux se poursuivront dans les années suivantes, l'objectif étant de marquer tous les saumons chinooks produits par les écloseries du MPO dans le sud de la Colombie-Britannique.

Le MPO collaborera également avec les écloseries communautaires, afin d'augmenter, avec leur accord, leur taux de marquage des saumons chinooks lorsque cela est possible et justifié sur le plan scientifique.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]