VANCOUVER, BC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Le saumon sauvage du Pacifique occupe une place centrale dans le tissu culturel, social et économique de la Colombie-Britannique et du Yukon. Il joue un rôle vital pour les écosystèmes, constitue le pilier des communautés côtières et intérieures, et revêt une importance particulière pour les Autochtones. Cependant, le saumon sauvage du Pacifique est confronté à des pressions croissantes liées aux changements climatiques, à la perte d'habitat, à la pollution et à certains effets cumulatifs et aggravants. La protection et le rétablissement de cette espèce emblématique sont essentiels pour préserver les terres et les eaux du Canada pour les générations à venir.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a annoncé un financement de 412,9 millions de dollars sur cinq ans pour renouveler l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP). L'ISSP renouvelée s'appuiera sur les résultats obtenus depuis le lancement de l'initiative en 2021, et permettra de poursuivre la collaboration avec les Autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les pêcheurs, les partenaires d'intendance, les organisations environnementales, le milieu universitaire et les communautés de toute la côte ouest. Ces partenariats sont au cœur des progrès réalisés en ce qui a trait à la conservation et à la restauration des habitats essentiels du saumon, à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans le Pacifique Nord, à la modernisation et au réaménagement de plus de 70 écloseries, ainsi qu'à la construction de trois nouvelles écloseries qui contribueront au rétablissement des stocks préoccupants.

L'ISSP permettra de continuer à protéger et à rétablir les stocks de saumon sauvage du Pacifique qui suscitent le plus d'inquiétudes en ce qui a trait à la conservation. Elle permettra également de renforcer la recherche scientifique et la surveillance, d'assurer la restauration des habitats essentiels, de moderniser la pêche au saumon et d'élargir la collaboration avec les partenaires. Le MPO ne peut à lui seul remédier au déclin du saumon du Pacifique; cette tâche nécessite un effort collectif de la part des gouvernements, des Premières Nations, des milieux scientifiques et universitaires, ainsi que des groupes locaux d'intendance, qui doivent unir leurs forces pour mettre en commun leur expérience et passer à l'action.

L'ISSP renouvelée, qui est financée au titre d'Une force pour la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature, porte le financement total accordé par le gouvernement du Canada à la protection et à la restauration du saumon du Pacifique à près de 1,1 milliard de dollars sur dix ans, ce qui représente une aide sans précédent pour cette espèce indispensable et les communautés qui en dépendent.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler en étroite collaboration avec les Premières Nations et les organisations autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les communautés locales, l'industrie et les organisations pour la conservation du saumon afin de faire progresser les priorités communes visant le rétablissement et la viabilité à long terme du saumon sauvage du Pacifique. En unissant nos efforts, nous pouvons générer des retombées positives sur les plans écosystémique, culturel, social et économique pour les communautés côtières et l'ensemble des Canadiens.

Citations

« La première phase de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique a démontré tout ce qu'il nous est possible d'accomplir lorsque nous unissons nos forces. Grâce à la collaboration et à des partenariats solides, nous avons restauré des habitats essentiels pour le saumon, modernisé et élargi les programmes d'écloserie, amélioré les pratiques de gestion des pêches et mis en œuvre de nouvelles approches pour protéger les stocks de saumon vulnérables. Cependant, les enjeux liés au saumon sauvage du Pacifique sont loin d'être résolus. Grâce à l'ISSP renouvelée, notre gouvernement s'engage à entamer le prochain chapitre de ce travail, qui sera fondé sur la science, guidé par le leadership autochtone et motivé par notre responsabilité commune de protéger le saumon pour les générations à venir. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Le saumon du Pacifique revêt une importance capitale pour le Yukon - il est tout simplement essentiel. La première phase de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique a jeté des bases solides pour le rétablissement du saumon au Yukon, et son renouvellement est autant nécessaire que bienvenu. L'investissement annoncé aujourd'hui réaffirme l'urgence d'agir de manière décisive pour protéger les populations de saumon et les bassins hydrographiques dont elles dépendent, afin d'assurer la prospérité future du saumon du Yukon. »

Dr Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« Le saumon du Pacifique est une espèce essentielle à la vie sur la côte de la Colombie-Britannique et pour d'innombrables communautés situées le long des rivières et des cours d'eau qu'il parcourt lors de sa migration. Pour de nombreux Canadiens, le saumon sauvage du Pacifique incarne un lien vital avec la nature et constitue un élément essentiel du réseau d'écosystèmes dont nous dépendons tous. C'est pourquoi nous continuons d'investir dans le saumon du Pacifique, pour aujourd'hui et pour les générations futures. L'investissement continu annoncé aujourd'hui pour l'ISSP témoigne d'un engagement profond en faveur du rétablissement et de la préservation des espèces de saumon sauvage du Pacifique, dans la continuité du succès remporté par le programme jusqu'à présent, qui a permis d'investir dans nos écloseries, de conserver et de protéger l'habitat du saumon sauvage, et de collaborer avec nos partenaires autochtones. « En tant qu'ancien ministre du MPO ayant participé directement à la mise en place du financement destiné à la mise en valeur du saumon, je suis très heureux de voir l'ISSP renouvelée et je me réjouis à l'avance des résultats très positifs que produira cet engagement continu en faveur du saumon sauvage du Pacifique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, député de North Vancouver-Capilano

« La Stratégie pour la nature du Canada reflète l'ampleur des mesures nécessaires pour protéger nos écosystèmes et rétablir des espèces clés, comme le saumon du Pacifique. Dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique, nous investissons 412 millions de dollars supplémentaires pour restaurer les habitats, renforcer la gestion fondée sur la science et soutenir l'intendance dirigée par les Autochtones et les communautés. Cette somme porte notre investissement total dans le rétablissement du saumon sauvage du Pacifique à plus d'un milliard de dollars sur dix ans. Nous constatons déjà que les stocks commencent à se rétablir, et ce nouveau financement contribuera à assurer le rétablissement à long terme du saumon en Colombie-Britannique. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

Faits en bref :

Au cours des cinq dernières années, la phase 1 de l'ISSP a aidé plus de 443 partenaires à restaurer 15,7 millions de m² d'habitat du saumon sauvage du Pacifique.

Les travaux menés dans le cadre de l'ISSP impliquent l'établissement de partenariats avec plus de 40 Premières Nations et organisations autochtones, qui ont collaboré à plus de 60 projets de transformation des pratiques de pêche autochtones, favorisant ainsi la mise en place de méthodes de pêche sélectives et l'amélioration de la surveillance.

Les investissements réalisés dans le cadre de l'initiative ont permis de renforcer la capacité de conservation des écloseries, notamment grâce à la modernisation de plus de 70 écloseries existantes et au financement de l'entretien et de l'exploitation de plus de 100 écloseries gérées par nos partenaires.

Il reste cependant encore beaucoup à faire : 43 unités désignables du saumon sauvage du Pacifique ont été évaluées comme étant en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, dont 24 en voie de disparition, 10 menacées et 9 préoccupantes.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]