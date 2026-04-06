NORTH VANCOUVER, BC, le 2 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, donnera plus de détails sur le renouvellement de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique.

Date : Mardi 7 avril 2026

Heure : 11 h 30 (heure du Pacifique)

Lieu : 4500 Capilano Park Road, North Vancouver (C.-B.)

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence de presse doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence. À noter qu'il ne sera pas possible d'assister à cette conférence de presse en ligne.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, [email protected]