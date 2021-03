Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé une étape importante ─ les limites des régions de l'Arctique du Ministère. Les régions de l'Arctique du MPO et de la Garde côtière ont délimité ces régions en partenariat avec les gens qu'elles desservent. Cette importante décision permettra de mettre au point de meilleurs programmes et services en vue de mieux répondre aux besoins uniques de nos collectivités de l'Arctique.

La réconciliation et la collaboration sont des priorités clés du gouvernement du Canada, et c'est pourquoi les régions de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière canadienne ont mené d'importantes consultations partout dans l'Arctique avec les organisations et les gouvernements inuits, les Premières Nations et de la Nation métisse, les gouvernements provinciaux et territoriaux, l'industrie; le milieu universitaire, d'autres ministères fédéraux, et les organisations non gouvernementales de l'environnement. Cette mobilisation en toute collaboration a servi à éclairer la création et la délimitation des nouvelles régions, en veillant à ce que tous les titulaires de droits puissent aller de l'avant ensemble.

Les régions de l'Arctique de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière canadienne comprennent le versant nord du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le Nunavik, le Nunatsiavut, la baie d'Hudson et la baie James. Cette frontière comprend l'ensemble de l'Inuit Nunangat dont l'inclusion était un principe important énoncé lors de nos consultations avec nos partenaires.

Un certain nombre d'initiatives importantes sont déjà en place dans les régions de l'Arctique, notamment l'embauche de coordonnateurs de l'engagement communautaire, qui travaillent directement avec les collectivités et le public pour soutenir la mise en œuvre des régions de l'Arctique. Ces coordonnateurs assurent la liaison entre les collectivités et le Ministère et nous aident à renforcer nos relations de collaboration. Ces employés sont répartis dans les régions de l'Arctique. Les Régions ont également consacré des ressources à l'emploi dans l'Arctique et à l'application équitable du savoir autochtone.

Ces initiatives répondent aux besoins et aux priorités déterminés par les partenaires lors de nos consultations. À mesure que nous allons de l'avant, nous nous engageons à faire en sorte que les Inuits, les Premières Nations et la Nation métisse demeurent au cœur de la prise de décisions et de l'élaboration des politiques.

Citations

« L'Arctique est un endroit unique en son genre, et les gens qui y vivent méritent l'attention appropriée du gouvernement du Canada, car nous obtenons de meilleurs résultats lorsque nous travaillons en partenariat. Nos océans sont une ressource précieuse, et j'ai hâte d'avoir des conversations avec les résidents du Nord au sujet de l'économie bleue du Canada pour entendre vos idées sur les possibilités et les défis. Ensemble, nous continuerons également d'améliorer la sécurité maritime et l'intervention environnementale, et travaillerons à protéger 25 % de l'océan d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030. Ce travail ne peut être accompli sans la participation des résidents du Nord, des Inuits, des Premières Nations et des Métis, et nous restons déterminés à faire en sorte que les décisions concernant l'Arctique soient prises dans l'Arctique. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je suis heureux d'appuyer l'annonce faite aujourd'hui concernant la délimitation des nouvelles régions de l'Arctique au sein du ministère des Pêches et des Océans du Canada et de la Garde côtière canadienne. L'inclusion dans la limite des quatre régions de l'Inuit Nunangat officialise et renforce l'approche positive adoptée par le gouvernement du Canada pour reconnaître l'autodétermination des Inuits. »

Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami

« La reconstitution et le développement des régions de l'Arctique pour y inclure les terres du Traité 11 et du Traité 8 offrent aux Dénés une occasion non seulement de travailler conjointement avec le MPO et la GCC pour protéger les droits de pêche des Dénés, conférés en vertu des traités, et pour améliorer la sécurité nautique des Dénés, mais aussi de travailler avec nos partenaires autochtones, les Inuvialuit, les Métis, les Inuits, et les Cris, pour veiller à ce que nos droits soient protégés dans la région arctique où prévalent les Autochtones. »

Chef national Norman Yakeleya, Nation dénée

« Au nom des citoyens de la Nation métisse sur l'ensemble de notre terre natale, je voudrais remercier le Canada d'avoir consulté le gouvernement métis du Manitoba au sujet de la création de la nouvelle région autonome de l'Arctique. La Fédération des Métis du Manitoba continue d'investir dans les débouchés économiques du Nord pour répondre aux besoins de nos citoyens métis qui vivent, travaillent et pêchent dans les collectivités éloignées. Traditionnellement, les Métis ont toujours été présents dans le Nord. Une nouvelle région de l'Arctique contribuera à l'amélioration des services et des programmes dont nos citoyens dépendent, fournira des capacités au sein de notre gouvernement métis, et fera en sorte que le pouvoir décisionnel et les perspectives de la Nation métisse soient au premier plan des régions de l'Arctique. »

David Chartrand LL.D (hon.), O.M., président de la Fédération des Métis du Manitoba

« Dans ma langue crie, Nih-Gee-mah-gunn signifie « Mon partenaire de pagaie », partenariat, collaboration qui aide à ouvrir la voie au succès, ce qui entraîne la création de nombreuses amitiés. Ici, au sein de nos Services de gestion des urgences du Conseil de Mushkegowuk, nous sommes ouverts à de nouvelles possibilités avec les régions du MPO et de la Garde côtière canadienne, ce qui profitera aux personnes qui vivent et dépendent des services d'urgence dans le nord de la baie d'Hudson et de la baie James. « La chance ne sourit qu'aux esprits avertis ». »

Wilbert Wesley, Services de gestion des urgences, Conseil de Mushkegowuk

Faits en bref

Pêches et Océans Canada compte actuellement 7 régions administratives : Terre-Neuve-et- Labrador , les Maritimes, le Golfe, le Québec, l' Ontario et les Prairies, l'Arctique, et le Pacifique.

compte actuellement 7 régions administratives : Terre-Neuve-et- , les Maritimes, le Golfe, le Québec, l' et les Prairies, l'Arctique, et le Pacifique. La Garde côtière canadienne compte actuellement 4 régions opérationnelles : Ouest, Centre, Arctique, et Atlantique.

Produits connexes

Restez branchés

Liens connexes

