Pêches et Océans Canada collabore avec le gouvernement du Manitoba pour effectuer la troisième inspection éclair de détection des espèces aquatiques envahissantes sur la route 1

WINNIPEG, MB, le 4 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada prend des mesures pour prévenir la propagation d'espèces aquatiques envahissantes (EAE) nuisibles, comme les moules zébrées et quagga. Les EAE menacent les écosystèmes aquatiques, les infrastructures et l'économie en se reproduisant rapidement, perturbant ainsi les habitats indigènes et engendrant des difficultés coûteuses pour les industries et les collectivités locales. Les Canadiens peuvent contribuer à prévenir la propagation des EAE en lavant, vidant et séchant correctement leurs embarcations avant de les déplacer vers de nouveaux plans d'eau.

Le personnel de Pêches et Océans Canada et du gouvernement du Manitoba inspectent un bateau pour détecter la présence d’espèces aquatiques envahissantes.

Cet été, Pêches et Océans Canada (MPO), en partenariat avec le gouvernement du Manitoba, a mené des inspections routières conjointes le long de la route 1 (route transcanadienne) près de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario afin d'intercepter et d'inspecter les embarcations pour détecter les EAE et de s'assurer qu'elles ont été lavées, vidées et séchées avant de traverser la frontière provinciale.

À la suite du succès des campagnes éclair d'inspection menées en mai et en juin, le MPO et le Manitoba ont mené conjointement une troisième campagne éclair du 17 au 19 juillet 2026.

Au cours de la campagne éclair d'inspection de trois jours, les agents des pêches et les agents du programme de base de prévention des EAE du MPO, ainsi que les agents de conservation du Manitoba, les patrouilleurs et le personnel du programme des EAE de la province, ont arrêté un total de 519 véhicules circulant vers l'est et vers l'ouest et inspecté 616 embarcations ou équipements connexes. Parmi celles-ci :

479 embarcations étaient conformes aux exigences en matière de lavage, de vidage et de séchage;

137 embarcations n'avaient pas été lavées, vidées ou séchées et ont échoué à l'inspection des EAE;

15 embarcations ont dû être décontaminées et les conducteurs ont reçu des instructions sur la façon de se conformer aux mesures de prévention à l'avenir;

aucune embarcation ne présentait de moules zébrées visibles.

Il est essentiel de prévenir l'introduction et la propagation des EAE pour protéger les voies navigables du Canada. Le fait d'inspecter les embarcations et l'équipement pour s'assurer qu'elles sont bien lavées, vidées et séchées avant de se déplacer d'un plan d'eau à un autre aide à empêcher l'introduction et l'établissement des EAE dans de nouveaux plans d'eau.

Citations

« Grâce à notre collaboration continue avec le gouvernement du Manitoba, nous renforçons les efforts déployés sur le terrain pour prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes. Ces inspections éclair jouent un rôle important dans la protection des lacs et des rivières du Canada afin qu'ils demeurent en santé pour les collectivités et les écosystèmes qui en dépendent. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Tous ceux qui fréquentent les plans d'eau ont un rôle à jouer pour arrêter la propagation des espèces aquatiques envahissantes. Les campagnes éclair de conformité menées conjointement avec nos partenaires fédéraux font partie de nos efforts déployés à l'échelle de la province pour protéger nos rivières et nos lacs contre les espèces envahissantes, et contribuent à faire en sorte que chacun sache qu'il doit nettoyer, vider, sécher et, au besoin, décontaminer son embarcation et son équipement. »

L'honorable Mike Moyes, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba

Faits en bref

Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont des plantes d'eau douce ou marines, des animaux, des algues et des micro-organismes introduits en dehors de leur aire de répartition naturelle ou antérieure qui ont des répercussions négatives importantes sur l'environnement, l'économie, la société ou la santé humaine.

Les EAE peuvent constituer une menace sérieuse pour la biodiversité des eaux canadiennes. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes sont la plus grande menace pour la biodiversité mondiale. Elles peuvent se propager rapidement, entrer en concurrence avec les espèces indigènes et modifier les habitats, et coûtent chaque année des milliards de dollars en dommages aux infrastructures et en pertes de revenus au Canada.

En vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes , il est illégal : d'introduire une espèce aquatique dans un plan d'eau où elle n'est pas indigène, à moins d'y être autorisé par une loi fédérale, provinciale ou territoriale; de posséder, de transporter et de remettre à l'eau des moules zébrées au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique; d'importer des moules zébrées au Canada, sauf dans les eaux transfrontalières des Grands Lacs en Ontario et dans les eaux transfrontalières du Québec.

, il est illégal : Les personnes qui enfreignent les lois sur les espèces aquatiques envahissantes s'exposent à des amendes substantielles en vertu de la législation provinciale, ainsi qu'à une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction à la Loi sur les pêches fédérale.

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SOURCE Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 204-984-4715, [email protected]