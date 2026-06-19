Pêches et Océans Canada collabore avec le gouvernement du Manitoba pour effectuer la première inspection éclair de détection des espèces aquatiques envahissantes sur l'autoroute 1

WINNIPEG, MB, le 19 juin 2026 /CNW/ - Pêches et Océans Canada (POC), en partenariat avec le gouvernement du Manitoba, a terminé la première campagne éclair d'inspection sur la route de la saison estivale 2026 en vue de détecter les espèces aquatiques envahissantes (EAE). L'opération s'est déroulée sur l'autoroute 1 (autoroute transcanadienne), près de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, du 29 au 31 mai 2026. Cette initiative soutient les efforts visant à protéger les écosystèmes d'eau douce et la biodiversité en empêchant la propagation d'EAE, comme les moules zébrées et quagga, qui peuvent être transportées par le biais des embarcations et de l'équipement connexe.

Un inspecteur d’embarcations du Manitoba décontamine un kayak qui n’a pas réussi l’inspection parce qu’il ne respectait pas les exigences « Lavez, videz, séchez ». (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies) Pêches et Océans Canada et le personnel du gouvernement du Manitoba effectuent des inspections d’embarcations se dirigeant vers l’ouest le long de la route Transcanadienne, juste à l’ouest de la frontière entre le Manitoba et l’Ontario. (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies)

Les EAE menacent les écosystèmes d'eau douce, les infrastructures et l'économie en se reproduisant rapidement, en perturbant les habitats indigènes, en endommageant les systèmes de prise d'eau et en créant des défis coûteux pour les industries et les collectivités locales. Au cours de la campagne éclair d'inspection de trois jours, les agents des pêches et les agents du programme de base de prévention des EAE de POC, ainsi que les agents de conservation du Manitoba, les patrouilleurs et le personnel du programme des EAE de la province, ont intercepté un total de 136 véhicules se dirigeant vers l'ouest et transportant 167 embarcations ou pièces d'équipement connexes. De ce nombre :

99 embarcations étaient conformes aux exigences en matière de nettoyage, de drainage et de séchage.

68 embarcations n'avaient pas été nettoyées, vidées ou séchées et ont échoué à l'inspection de détection des EAE.

14 embarcations ont dû être décontaminées et les conducteurs ont reçu des instructions sur la façon de se conformer aux mesures de prévention à l'avenir.

Des moules zébrées étaient visibles sur 1 embarcation.

Il est essentiel de prévenir l'introduction et la propagation des EAE pour protéger les voies navigables du Canada. Le nettoyage, le drainage et le séchage appropriés des embarcations contribuent à prévenir l'introduction et l'établissement des EAE dans de nouveaux plans d'eau.

Citations

« Au début de la saison de navigation, la prévention est notre outil le plus puissant contre les espèces aquatiques envahissantes. Grâce à cette campagne d'inspection éclair conjointe avec le gouvernement du Manitoba, nous nous efforçons de prévenir la propagation d'espèces envahissantes entre les plans d'eau et de protéger les milieux d'eau douce du Canada et les collectivités qui en dépendent. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Le Manitoba est fier de travailler avec le gouvernement fédéral pour protéger nos eaux contre les espèces aquatiques envahissantes. La protection de nos eaux exige de faire front commun avec tous nos partenaires. En combinant nos ressources, notre expertise et notre détermination, nous ne nous contentons pas de répondre à une menace d'espèces envahissantes, nous bâtissons un avenir plus fort et plus résilient pour nos lacs et nos rivières. »

L'honorable Mike Moyes, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba

Faits en bref

Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont des plantes d'eau douce ou marines, des animaux, des algues et des micro-organismes introduits en dehors de leur aire de répartition naturelle ou passée qui ont des répercussions négatives importantes sur l'environnement, l'économie, la société ou la santé humaine.

Les EAE peuvent constituer une menace sérieuse pour la biodiversité des eaux canadiennes. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes sont la plus grande menace pour la biodiversité mondiale. Elles peuvent se propager rapidement, entrer en concurrence avec les espèces indigènes et modifier les habitats, et coûtent chaque année des milliards de dollars en dommages aux infrastructures et en pertes de revenus au Canada.

En vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes , il est illégal : d'introduire une espèce aquatique dans un plan d'eau où elle n'est pas indigène, à moins d'y être autorisé par une loi fédérale, provinciale ou territoriale; de posséder, de transporter et de remettre à l'eau des moules zébrées au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique; d'importer des moules zébrées au Canada, sauf dans les eaux transfrontalières des Grands Lacs en Ontario et dans les eaux transfrontalières du Québec.

, il est illégal : Les personnes qui enfreignent les lois sur les espèces aquatiques envahissantes s'exposent à des amendes substantielles en vertu de la législation provinciale, ainsi qu'à une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction à la Loi sur les pêches fédérale.

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SOURCE Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 204-984-4715, [email protected]