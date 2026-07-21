Pêches et Océans Canada collabore avec le gouvernement du Manitoba pour effectuer la deuxième inspection éclair de détection des espèces aquatiques envahissantes sur l'autoroute 1

WINNIPEG, MB, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Pêches et Océans Canada (MPO), en partenariat avec le gouvernement du Manitoba, a terminé la deuxième campagne éclair d'inspection sur la route de la saison estivale 2026 en vue de détecter les espèces aquatiques envahissantes (EAE). L'opération s'est déroulée sur l'autoroute 1 (autoroute transcanadienne), près de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, du 19 au 21 juin 2026. Ces inspections appuient les efforts continus visant à protéger les écosystèmes d'eau douce et la biodiversité en interceptant les véhicules transportant des embarcations et de l'équipement qui peuvent transporter des espèces aquatiques envahissantes, y compris les moules zébrées et quagga.

Le personnel de Pêches et Océans Canada et les patrouilleurs des parcs provinciaux du Manitoba inspectent un bateau à la recherche d’espèces aquatiques envahissantes. Des employés de Pêches et Océans Canada et du gouvernement du Manitoba inspectent les embarcations qui se dirigent vers l’est et l’ouest le long de la route transcanadienne, juste à l’ouest de la frontière entre le Manitoba et l’Ontario.

Les EAE menacent les écosystèmes, les infrastructures et l'économie en se reproduisant rapidement, en perturbant les habitats indigènes, en endommageant les systèmes de prise d'eau et en créant des défis coûteux pour les industries et les collectivités locales.

Au cours de la campagne éclair d'inspection de trois jours, les agents des pêches et les agents du programme de base de prévention des EAE du MPO, ainsi que les agents de conservation du Manitoba, les patrouilleurs et le personnel du programme des EAE de la province, ont arrêté un total de 455 véhicules et inspecté 502 embarcations ou équipements connexes. Parmi celles-ci :

382 embarcations étaient conformes aux exigences en matière de lavage, de vidage et de séchage;

120 embarcations n'avaient pas été lavées, vidées ou séchées et ont échoué à l'inspection des EAE;

13 embarcations ont dû être décontaminées et les conducteurs ont reçu des instructions sur la façon de se conformer aux mesures de prévention à l'avenir

Des moules zébrées étaient visibles sur 1 embarcation.

Il est essentiel de prévenir l'introduction et la propagation des EAE pour protéger les voies navigables du Canada. Le fait d'inspecter les embarcations et l'équipement pour s'assurer qu'elles sont bien lavées, vidées et séchées avant de se déplacer d'un plan d'eau à un autre aide à empêcher l'introduction et l'établissement des EAE dans de nouveaux plans d'eau.

Citation

« Des rivières et des lacs sains sont essentiels aux communautés qui en dépendent. Grâce aux efforts d'inspection conjoints avec le gouvernement du Manitoba, nous travaillons à protéger ces eaux contre les espèces aquatiques envahissantes et à préserver les écosystèmes d'eau douce du Canada pour les générations à venir. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Les espèces aquatiques envahissantes peuvent facilement traverser les frontières provinciales, et le Manitoba est fier de continuer à travailler avec le gouvernement fédéral pour effectuer des inspections conjointes d'embarcations afin de contribuer à protéger nos lacs et nos rivières. En travaillant ensemble, nous préservons cette précieuse ressource naturelle pour les générations à venir. »

L'honorable Mike Moyes, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba

« Nous, les Manitobains, savons à quel point nos lacs et nos rivières sont importants pour notre économie, notre environnement et notre mode de vie. En empêchant des espèces comme la moule zébrée de se propager en effectuant des inspections routières, nous parvenons à protéger ces eaux de la manière la plus judicieuse et la plus rentable qui soit. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette campagne éclair. Il s'agit là d'une mesure préventive concrète qui permet de préserver la qualité de nos eaux douces pour les générations futures. »

L'honorable Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud

Faits en bref

Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont des plantes d'eau douce ou marines, des animaux, des algues et des micro-organismes introduits en dehors de leur aire de répartition naturelle ou passée qui ont des répercussions négatives importantes sur l'environnement, l'économie, la société ou la santé humaine.

Les EAE peuvent constituer une menace sérieuse pour la biodiversité des eaux canadiennes. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes sont la plus grande menace pour la biodiversité mondiale. Elles peuvent se propager rapidement, entrer en concurrence avec les espèces indigènes et modifier les habitats, et coûtent chaque année des milliards de dollars en dommages aux infrastructures et en pertes de revenus au Canada.

En vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, il est illégal : d'introduire une espèce aquatique dans un plan d'eau où elle n'est pas indigène, à moins d'y être autorisé par une loi fédérale, provinciale ou territoriale; de posséder, de transporter et de remettre à l'eau des moules zébrées au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique; d'importer des moules zébrées au Canada, sauf dans les eaux transfrontalières des Grands Lacs en Ontario et dans les eaux transfrontalières du Québec.

Les personnes qui enfreignent les lois sur les espèces aquatiques envahissantes s'exposent à des amendes substantielles en vertu de la législation provinciale, ainsi qu'à une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction à la Loi sur les pêches fédérale.

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SOURCE Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 204-984-4715, [email protected]