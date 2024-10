OTTAWA, ON, le 22 oct. 2024 /CNW/ - La chasse au phoque est une activité importante et d'une grande valeur pour de nombreuses collectivités autochtones et non autochtones. Au Canada, elle est gérée d'une manière durable, bien réglementée et sans cruauté, soutenant les communautés autochtones, rurales, éloignées et côtières du Canada.

En réponse à l'intérêt croissant pour la participation à la chasse au phoque, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui que des permis de chasse au phoque à usage personnel seront disponibles pour les pêcheurs du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard. Cette chasse est axée sur les phoques du Groenland et les phoques gris, qui selon une estimation du MPO, se trouvent dans la zone saine du cadre d'approche de précaution du Ministère.

Auparavant, la Politique de délivrance de permis de pêche commerciale du MPO pour l'est du Canada permettait uniquement aux pêcheurs du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador de présenter une demande pour des permis de chasse au phoque à usage personnel. En plus d'étendre la chasse au phoque à usage personnel à de nouvelles provinces, les modifications apportées à la Politique ont également intégré la pratique de longue date, qui consiste à exiger que les pêcheurs participent aux séances d'information concernant la chasse pratiquée sans cruauté.

Le MPO a l'intention de délivrer un nombre limité de nouveaux permis à usage personnel pour 2024, afin de conduire une activité pilote dans des zones supplémentaires. Les leçons tirées de ce projet pilote éclaireront les prochaines étapes de la chasse au phoque à usage personnel dans ces zones. Selon les conditions de permis, chaque chasseur de phoque à usage personnel pourra capturer jusqu'à six phoques du Groenland et/ou phoques gris. Le nombre précis de chasseurs et les limites de chasse seront déterminés à la suite d'autres consultations avec les éventuels chasseurs et les partenaires provinciaux.

Le MPO travaillera avec les provinces sur des solutions visant à élargir davantage l'an prochain l'accès à la chasse au phoque à usage personnel.

Citations

« La chasse au phoque est d'une grande importance et de valeur pour de nombreuses collectivités, tant autochtones que non autochtones, car elle répond à des besoins fondamentaux tels que l'alimentation, la culture, la chaleur et l'indépendance économique. C'est pourquoi j'ai toujours mis la question du phoque comme une priorité. Il est essentiel de rappeler que cette chasse est strictement réglementée et surveillée. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada réaffirme son soutien à la chasse au phoque et aux décisions de gestion qui reposent sur des avis scientifiques, tant en matière de conservation que sur des techniques de chasse respectueuses et sans cruauté. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Au cours des dernières années, le MPO n'a pas établi de niveau de total autorisé des captures (quotas) pour les chasses au phoque. Toutefois, le Ministère surveille de près les prises pour s'assurer que les débarquements respectent les avis scientifiques des plus récentes évaluations des populations de phoques.

Pour les phoques du Groenland, l'estimation de la population la plus récente ( 2019) est de 4,7 millions d'animaux. L'évaluation la plus récente (2021) des phoques gris estime la population de cette espèce à 366 400 individus.

de 4,7 millions d'animaux. L'évaluation la plus récente (2021) des phoques gris estime la population de cette espèce à 366 400 individus. Un nouveau relevé des phoques du Groenland a été effectué en mars 2022. Une nouvelle évaluation de la population basée sur les résultats du relevé de 2022 et à l'aide du nouveau modèle devrait être publiée en 2025.

Liens associés

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour plus d'information : Andrew Richardson, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]