OTTAWA, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ - La pêche au homard est étroitement liée au tissu culturel et économique des communautés autochtones et côtières du Canada atlantique et du Québec depuis des générations. Pour aider ces mêmes communautés à prospérer pour les générations à venir, nous avons tous besoin que les stocks de homard demeurent sains. Pour atteindre cet objectif commun, nous devons continuer à approfondir et à étendre notre compréhension de l'espèce.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé le lancement de la Table ronde du partenariat scientifique sur le homard. Le 15 juin, des scientifiques de Pêches et Océans Canada, des partenaires autochtones, des représentants de la pêche commerciale, et d'autres chercheurs clés se réuniront pour discuter de leurs questions et priorités de recherche les plus importantes, avec l'objectif commun d'accroître nos connaissances sur les stocks de homard.

Reconnaissant qu'il est possible d'obtenir plus ensemble que chacun de notre côté, la Table ronde du partenariat scientifique sur le homard s'appuiera sur les connaissances et l'expertise de multiples partenaires. De manière générale, le partenariat vise à établir une image commune des questions de recherche scientifiques les plus importantes sur le homard, à identifier de nouveaux domaines de travail, et à discuter de la façon dont nous pouvons travailler ensemble.

Ce forum sera l'occasion de discuter de sujets clés, y compris les effets des changements climatiques sur le homard, la façon dont les changements dans l'habitat pourraient toucher les populations de homard à l'avenir, la façon dont le homard se déplace tout au long de l'année, et les répercussions directes de la pêche sur les populations. Plus nous aurons de renseignements dans ces domaines, meilleures seront les décisions que nous prendrons, et mieux nous pourrons gérer la pêche au homard à l'avenir.

« Tous les pêcheurs dépendent d'une pêche au homard dynamique et durable. Lorsqu'il y a un objectif commun, il y a un avantage à travailler en partenariat. En nous réunissant pour partager des données et des recherches, nous améliorerons non seulement notre gestion des pêches, mais nous renforcerons également les liens entre les pêcheurs autochtones et commerciaux. La pêche au homard est absolument fondamentale pour le Canada atlantique et bien gérée, elle continuera d'employer et de nourrir des milliers de Canadiens pour des générations. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le homard correspond à l'exportation de fruits de mer la plus précieuse au Canada et une espèce canadienne emblématique exportée dans le monde entier. Les débarquements de homard au Canada demeurent à l'un des niveaux les plus élevés enregistrés en 100 ans, avec une tendance à la hausse au cours des dernières décennies.

Entre 2017 et 2019, les débarquements de homard se sont produits en moyenne à près de 100 000 tonnes par année, pour une valeur moyenne au débarquement de 1,5 milliard de dollars. De 2017 à 2019, les exportations de homard se sont chiffrés en moyenne à plus de 2,3 milliards de dollars par année.

atlantique, une pêche au homard bien gérée contribue de façon importante à l'économie bleue du . Une stratégie de l'économie bleue protégera et revitalisera la santé des océans tout en faisant croître l'économie océanique en tenant compte des peuples autochtones, des femmes, et des autres groupes sous-représentés.

Les innovations scientifiques et technologiques, ainsi que les connaissances inestimables des communautés autochtones, jouent un rôle clé dans la croissance d'une économie bleue et la préservation de la santé des océans.

Jusqu'au 15 juin 2021, les Canadiens peuvent participer à un engagement en ligne qui recueillera les diverses perspectives d'un océan à l'autre, ce qui nous aidera à façonner une stratégie canadienne de l'économie bleue.

