PDG DU CISSS MISE À PIED ET TUTELLE PAR LE SAGUENAY - La Côte-Nord doit gérer elle-même ses soins de santé et ses services sociaux

BAIE-COMEAU, QC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Les syndicats affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) de la Côte-Nord, ainsi que le Conseil central de la Côte-Nord (CCCN-CSN), s'expliquent très mal la décision du gouvernement de la CAQ de congédier la PDG du CISSS de la Côte-Nord et de mettre l'établissement sous tutelle d'une autre région. Une décision qui affaiblit le réseau de la santé et des services sociaux local, déjà mal en point. La CAQ tente ainsi de se déresponsabiliser face aux problèmes d'accessibilité aux soins de santé dans la région.

« Pourquoi créer autant d'instabilité à l'aube de la mégafusion de tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour créer l'agence Santé Québec ? », demande Daniella Thorn, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des services paratechniques, auxiliaires et de métiers (FSSS-CSN).

« Il est inacceptable de confier les rênes du réseau régional aux gestionnaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'autant plus que les derniers mois très difficiles ont démontré la nécessité d'une gestion décentralisée locale », ajoute-t-elle.

« Il nous faut une ou un PDG dans la région, quelqu'un qui connaît les particularités du réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord », renchérit Ian Morel, président du Syndicat du personnel de bureau, des technicien-nes et des professionnel-les de l'administration de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord (FSSS-CSN).

« Quel manque de considération du ministre de la Santé Christian Dubé de confier nos soins de santé à une autre région administrative », acquiesce le président du Conseil central, Guillaume Tremblay. « Comment expliquer une telle décision politique à quelques semaines de la création de Santé Québec ? »

Le Conseil central Côte-Nord - CSN regroupe plus de 50 syndicats représentant plus de 5500 travailleuses et travailleurs.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 140 000 membres dans les secteurs public et privé, dont plus de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans celui des services de garde.

