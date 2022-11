Tous les membres FidéliTim MC peuvent maintenant utiliser la fonction « Numérisez et payez » sur l'appli Tim Hortons aux restaurants participants au Canada et aux États-Unis (service au volant et comptoir avant).





TORONTO, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Les invités au Canada et aux États-Unis peuvent maintenant payer leurs commandes plus rapidement! En une seule étape sur l'appli, la fonction « Numérisez et payez » permet aux membres FidéliTimMC de payer tout en gagnant et en utilisant des points.

« Les franchisés de Tim Hortons et leurs employés se font une fierté d'offrir une expérience exceptionnelle à leurs invités, ce qui inclut un service courtois et rapide chaque jour. », a souligné Markus Sturm, vice-président principal des produits de consommation, du numérique et de FidéliTimMC chez Tim Hortons.

« Nous améliorons leur expérience grâce à la rapidité et à la commodité de "Numérisez et payez". Leurs visites chez Tim seront encore meilleures. »

Pour utiliser la fonction, les membres FidéliTimMC n'ont qu'à associer une carte de crédit ou une Carte TimMD sur l'appli Tim Hortons (en ajoutant un mode de paiement à partir de l'onglet « Numérisez ») et à activer la touche « Numérisez et payez ». D'un même coup, ils peuvent numériser pour gagner des points, utiliser des récompenses et payer leurs commandes avec le mode de paiement qu'ils ont choisi au préalable. Ils peuvent sauvegarder en toute sécurité plusieurs modes de paiement sur l'appli et passer facilement d'un mode à l'autre. Toutes les transactions « Numérisez et payez » sont sécurisées et cryptées.

« Pensez au temps qu'il faut pour numériser sa carte FidéliTimMC, puis sortir son portefeuille, trouver sa carte de crédit ou de débit, ou le bon montant en argent pour payer sa commande, puis le temps nécessaire pour récupérer sa monnaie - c'est du temps que vous économisez avec "Numérisez et payez". Et quand d'autres invités utilisent aussi la fonction, ça accélère le service pour tout le monde chez Tim. », a déclaré M. Sturm.

Pour encourager les invités à essayer « Numérisez et payez », Tim leur offre 10 points FidéliTimMC la première fois. L'offre est valide seulement au Canada, pour une durée limitée. Pour connaître les conditions et les détails de l'offre, consultez l'appli Tim Hortons.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons® est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États‑Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

